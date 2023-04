Nvidia vs. AMD: Bekannter Händler sieht aktuell einen ganz klaren Sieger in Sachen Grafikkarten

Einer der größten Elektronikhändler in Deutschland, Mindfactory, gibt genaueren Einblick in seine Verkaufszahlen. Der Twitter-Nutzer TechEpiphany hat die entsprechenden Daten aktueller Grafikkarten in der 13. Kalenderwoche des Jahres 2023 ausgewertet.

Das Ergebnis: Insgesamt hat Mindfactory 2.375 Grafikkarten verkauft. 905 davon waren Nvidia-Grafikkarten und 1.470 AMD Grafikkarten. Nvidia Grafikkarten machen also nur etwa 38 Prozent der Gesamtverkäufe aus.

Der Großteil der verkauften Grafikkarten beziehungsweise knapp 62 Prozent stammen dagegen von AMD. Intel taucht in der Statistik nicht auf, da die verkauften Grafikkarten der Firma nicht ausgewertet wurden. Aber wie kommt es in dieser Momentaufnahme zu AMDs nicht unbedingt von jedem erwarteten Erfolg?

Die beliebtesten Grafikkarten im Überblick

Unter den fünf am meisten verkauften Grafikkarten findet sich nur eine Karte von Nvidia: Die RTX 3060. Alle anderen Grafikkarten sind von AMD. Werfen wir zunächst einen Blick auf die Top 5 samt ungefährer Preisangaben mit Bezug auf das aktuelle Angebot von Mindfactory:

Platzierung Grafikkarte Verkaufte Exemplare Preis 1 RTX 3060 260 ab 320 Euro 2 RX 6700 XT 240 ab 399 Euro 3 RX 7900 XT 230 ab 848 Euro 4 RX 7900 XTX 220 ab 1.099 Euro 5 RX 6800 200 ab 529 Euro Tabelle der fünf am meisten verkauften Grafikkarten auf Mindfactory.

Die RTX 3060 ist wohl einer der Nvidia-Grafikkarten mit dem besten Preis-Leistung-Verhältnis der letzten Generation. Deswegen ist es nicht so überraschend, dass die Grafikkarte auf Platz eins der verkauften Grafikkarten bei Mindfactory steht.

Ebenfalls keine Überraschung ist die RX 6700 XT auf Platz zwei. Auch hier handelt es sich um eine gute Grafikkarte der letzten Generation, die wie die RTX 3060 für klar unter 500 Euro zu haben ist. Sie bietet in Videospielen nochmal eine bessere Leistung, ist dafür aber auch teurer als die RTX 3060.

Die RX 7900 XT ist die erste aktuelle Grafikkarte. Sie erschien Ende 2023, muss sich also mit den neusten Grafikkarten von Nvidia messen.

Im Test reiht sich die RX 7900 XT unter der RTX 4080 ein, jedoch über der RTX 3080. Mit ihrem Preis ab 848 Euro auf Mindfactory ist sie aber wesentlich günstiger als eine RTX 4080, die auf Mindfactory ab 1.239 Euro zu haben ist. Auch die ähnlich flotte RTX 4070 Ti kostet dort mehr, genauer gesagt etwa 890 Euro.

Ähnlich sieht es bei der RX 7900 XTX aus. Leistungstechnisch kommt sie bei weitem nicht an die RTX 4090 von Nvidia ran. Sie zeigt jedoch ähnlich gute Werte wie die RTX 4080 bei einem um 200 Euro geringeren Preis.

Beim Spielen mit Raytracing hat Nvidia zwar tendenziell noch die Nase vorn, allzu großes Gewicht hat das aber wohl (bisher) nicht. Das zeigt auch unsere jüngste Umfrage zu dem Thema. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Das Schlusslicht der am meisten verkauften Grafikkarten in der 13. Woche des Jahres 2023 bildet die RX 6800. Sie steht in direkter Konkurrenz zur RTX 3070 und zur 2080 Ti. Bei Mindfactory kostet eine RTX 3070 circa 530 Euro, sie ist also ähnlich teurer wie die RX 6800. Dennoch scheinen sich viele Kunden für die AMD Grafikkarte zu entscheiden.

Woran liegen die höheren Verkaufszahlen von AMD?

In der aktuellen Wirtschaftslage legen wohl viele Kunden von Mindfactory den Fokus eher auf preiswerte Karten, die für einen längeren Zeitraum gute Ergebnisse erzielen.

Die RTX 3060 von Nvidia und die RX 6700 XT von AMD können beide in aktuellen Spiele-Titeln immer noch mehr als 60 Fps erzeugen. Beide Grafikkarten werden wahrscheinlich auch in den kommenden Jahren neue Spiele in 1080p bei mittleren bis hohen Einstellungen darstellen können.

Die 60er-Grafikkarten von Nvidia haben meistens die beste Preis-Leistung der jeweiligen Grafikkarten-Generation.

Im höheren Preissegment sind AMD Grafikkarten aktuell günstiger als Nvidia-Grafikkarten. Die RX 7900 XT von AMD ist ähnlich schnell wie die RTX 4070, kostet jedoch 50 Euro weniger. Ähnlich verhält es sich bei der RX 7900 XTX: Diese ist ähnlich stark wie die 4080, aber sogar um die 200 Euro günstiger.

Dementsprechend ist es nachvollziehbar, dass sich Kunden bei Hochleistungs-Grafikkarten für AMD entscheiden. Gleichzeitig muss man zwar auch bedenken, dass es sich hier nur um eine wöchentliche Momentaufnahme bei einem einzigen deutschen Shop handelt. Interessant ist sie aber dennoch.

Wenn ihr aktuell auf der Suche nach einer Grafikkarte seid, werft doch einen Blick in unsere Leistungsübersicht aller relevanten Grafikkarten: Grafikkarten 2023 im Vergleich: Über 70 GPUs im großen Leistungs-Ranking.

Was haltet ihr von den Verkaufszahlen von AMD und Nvidia? Welchen Einfluss werden die Grafikkarten von Intel in Zukunft auf den Markt haben? Wollt ihr euch aktuell eine neue Grafikkarte holen oder wartet ihr noch auf sinkende Preise? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.