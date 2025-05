»Schneller als die Schnellreise«? Spieler springt in Oblivion Remastered ohne schmutzige Tricks über die ganze Karte

Auch ohne Mods oder Cheats könnt ihr in Oblivion zum Superheld werden.

Gerade im Vergleich mit Skyrim herrschte in Oblivion noch der Wilde Westen. Das Spiel bot in einigen Bereichen derart unregulierte Spielmechaniken, dass wirklich abenteuerliche Dinge passieren konnten. Daran hat sich auch in Oblivion Remastered nichts geändert.

Wie absurd das ganze werden kann, zeigt ein User auf Reddit, der ein Video von einer unfassbaren athletischen Meisterleistung hochgeladen hat. In dem Video zeigt er, wie seine Spielfigur tatsächlich von Norden nach Süden über die ganze Karte springt, und das sogar überlebt. Ganz ohne Mods oder Cheats.

Wie kann das funktionieren?

Im Video zeigt der User, welche aktiven Effekte alles zum Einsatz kommen. Ausschlaggebend für diesen gewaltigen Satz sind astronomische Eigenschaftswerte. Sowohl seine Geschwindigkeit als auch seine Athletik und Akrobatik sind bei weit über 1.000. Er kann also nicht nur lächerlich weit springen, sondern auch so schnell rennen wie der Flash. Am Ende des Videos kann er damit problemlos übers Wasser laufen.

Natürlich kommen diese Werte aber nicht von reinen Workouts und Level Ups. Der User hat dafür eine der mächtigsten Methoden im gesamten Spiel ausgenutzt: selbstgebaute Zauber. Diese Option bekommt ihr normalerweise nur, wenn ihr euch der Magiergilde anschließt und dann Zauber kombinieren und modifizieren könnt.

Das System lässt sich bis ins Absurde ausnutzen und so enorm mächtige Zauber kreieren. Die könnt ihr im Falle von Buffs sogar noch kombinieren. In Oblivion stapeln Zaubereffekte, sofern die Zauber selbst verschiedene Namen haben. Der User hat sich also eine ganze Reihe an Zaubern erschaffen, die seine Attribute buffen und ihnen verschiedene Namen gegeben.

Danach hat er die Zauber auf sich selbst gewirkt und so seine körperlichen Eigenschaften heftig genug gebufft, um einmal über die ganze Karte zu springen.

Schneller als die Schnellreise?

In den Kommentaren amüsieren sich die Leute darüber, was in Oblivion alles möglich ist. Hier wird auch eine unterhaltsame Brücke zu Skyrim geschlagen. Dort redet in der Magierakademie eine Frau namens Colette darüber, dass Wiederherstellungsmagie nicht ausreichend geschätzt wird – genau diese Zauber sind hier aber im Einsatz, um über die ganze Karte zu springen.

Jemand anderes schreibt, dass der Sprung schneller ist als die Schnellreise. Und da ist durchaus was dran, vor allem auf etwas betagteren Systemen. Wir haben auf unserem PC aber spaßeshalber einmal nachgerechnet, und die Schnellreise war in diesem Fall tatsächlich noch etwas fixer.

Während der Sprung vom Taucherfelsen bis in die Bucht bei Leyawiin ganze 20 Sekunden Reisezeit beansprucht hat, haben wir mit der Schnellreise bis zur Ätzhohnsenke (dem südlichsten Schnellreisepunkt) nur circa 11 Sekunden benötigt. Ganz zu schweigen von der Zeit, die es dauert, die ganzen Zauber zu wirken!

Also Schnellreise lohnt sich vermutlich mehr ... falls irgendjemand ernsthaft daran gezweifelt hat.