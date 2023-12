Horror-Warnmeldung bei CoD MW3 und Warzone: Was tun bei »Deine Daten sind beschädigt«?

Sind in CoD Modern Warfare und Warzone eure Daten beschädigt, ist das nur halb so schlimm wie erwartet.

Die erste Season von Call of Duty Modern Warfare 3 und CoD Warzone ist gestartet und prompt gibt es Probleme: Das Update ist ca. 35 GB groß, wobei einige Xbox-Spieler anscheinend das komplette Spiel mit einer Größe von 200 bis 250 GB erneut installieren müssen.

Doch das ist nicht das größte Problem: Fast alle Spieler erhalten nach Abschluss des Updates eine Fehlermeldung mit dem Error Code Niamey Logan: Deine Daten sind beschädigt und können nicht ordnungsgemäß heruntergeladen werden. Du musst deinen Rang und deine Unlocks zurücksetzen .

Wir sagen euch, was hinter der Horrormeldung steckt und wie ihr sie behebt.

Sobald ihr diesen Fehler angezeigt bekommt, werdet ihr vor die Wahl gestellt: Setze ich meine Daten zurück und verliere womöglich all meinen Fortschritt? Oder wähle ich Nein und kann nicht spielen?

Das müsst ihr tun: Um den Fehler zu beheben, müsst ihr einfach Ja auswählen, auch wenn die Fehlermeldung zunächst beängstigend klingt. Sobald ihr mit Ja bestätigt habt, landet ihr ganz normal im Spiel und könnt in die erste Season von Call of Duty Modern Warfare 3 starten.

Was alles in der neuen Season steckt, seht ihr in folgendem Trailer:

1:33 Season 1 von CoD Modern Warfare 3 und Warzone wird kolossal groß

Eure freigeschalteten Waffen, Aufsätze und Ränge sind allesamt noch da. Einen Nachteil bringt der Fehler aber doch: Wie mehrere Quellen berichten, so auch unser CoD-Experte Phil, werden all eure Loadouts gelöscht. Ihr müsst also mit großer Wahrscheinlichkeit erneut einige Minuten investieren, um eure Waffen-Setups erneut anzulegen.

Sledgehammer Games ist das Problem bekannt. Auf X (ehemals Twitter) bestätigten die Entwickler, dass es sich bei der dramatisch klingenden Fehlermeldung um einen falschen Alarm handelt:

Spieler, die sich in Saison 1 einloggen, sehen möglicherweise eine falsche Fehlermeldung, die besagt, dass ihre Daten beschädigt sind. Seid versichert, dass euer Rang, eure Freischaltungen und Käufe nicht verloren gehen, obwohl Loadouts, Anpassungen und bestimmte Einstellungen zurückgesetzt werden können.

Was sind eure Erfahrungen mit der ersten Saison von Modern Warfare 3 und Warzone? Habt ihr auch die beängstigende Fehlermeldung Niamey Logan bekommen? Und wie gefällt euch die neue Karte Urzikstan im Battle Royale Warzone? Lasst uns, wie immer, eure Gedanken und Erfahrungen unten in den Kommentaren wissen!