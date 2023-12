One UI 6.1: Samsungs Handy-Tastatur wird mit dem nächsten großen Update wohl ziemlich mächtig

Die Samsung-Tastatur auf den Galaxy-Smartphone könnte bald ein großes Update bekommen. (Bild: Nazar, Adobe Stock)

Künstliche Intelligenz ist auf dem Vormarsch und auch aus dem Smartphone-Bereich nicht mehr wegzudenken. Samsung hat bereits eigene KI-Modelle vorgestellt, die erstmals im Galaxy S24 zum Einsatz kommen werden.

Wie die für gewöhnlich gut informierte Webseite Sammobile berichtet, sollen mit dem Update auf One UI 6.1 verschiedene generative KIs auf die Tastatur der Samsung-Smartphones wandern.

Tastatur mit vier generativen KI-Modellen

Die ursprüngliche Quelle dieser Information ist der Tippgeber Vedant Kalore, der die Möglichkeit hatte, diese neuen Funktionen über Samsungs »Remote Lab« näher zu betrachten. Es handelt sich dabei um eine frühe Entwickler-Preview, um One UI 6.1 zu testen.

Demnach könnten gleich vier generative Sprachmodelle über die Tastatur zugänglich werden:

GPT4 (ChatGPT von OpenAI)

PaLM 2 (Google)

Gecko (eine Version von PaLM2)

Scs

One UI 6.1: So könnten die neuen Einstellungen für die KIs sein. (Quelle: Vedant Kalore, via X)

Bei letzterem Sprachmodell gibt es noch keine konkreten Hinweise, um welche KI es sich genau handelt. Sammobile tippt auf eine künstliche Intelligenz von Samsung selbst, was nicht unwahrscheinlich klingt.

Außerdem kann man zwischen zwei Sprachübersetzungsmodellen wählen: LLM (Large Language Model) und On-device. Ersteres setzt höchstwahrscheinlich eine Internetverbindung voraus.

Welche Funktionen diese generativen Sprachmodelle im Einzelnen mitbringen, bleibt abzuwarten. Bisherige Hinweise deuten darauf hin, dass sich die Funktionen auf Textzusammenfassung, Grammatikprüfung und Sprachübersetzung beziehen könnten, so die Webseite.

Auch vorgefertigte Antworten auf bestehende Konversationen wären denkbar.

Immerhin soll auch die Notizen-App von Samsung von der künstlichen Intelligenz profitieren und eine Zusammenfassung dessen bieten, was mit dem S-Pen handschriftlich verfasst wurde.

Auch die Voice Recorder App des südkoreanischen Handyherstellers wird verbessert. Sie soll bis zu zehn Stimmen erkennen und transkribieren können.

