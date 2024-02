Konkurrenz für Samsung und Google: Ein fast vergessener Hersteller stattet seine Handys mit cleveren KI-Funktionen aus

OnePlus: Der Hersteller führt clevere KI-Funktionen für das OnePlus 12 und 12R ein.

Der chinesische Handy-Hersteller OnePlus musste 2022 seinen direkten Verkauf der Smartphones in Deutschland einstellen und verschwand damit bei uns zweitweise in der Versenkung.

Mittlerweile sind die Smartphones aber hierzulande wieder erhältlich und bald möglicherweise besonders interessant. Der Grund: In China führte der Hersteller nun still und heimlich für die beiden neuen Top-Smartphones ein Update ein, das bekannte KI-Funktionen an Bord hat.

OnePlus 12 und 12R erhalten KI-Funktionen

Wie Android Authority berichtet, wurden im neuesten ColorOS 14 Update gleich mehrere KI-Funktionen entdeckt, die der Handy-Hersteller beim Launch seiner beiden neuen Smartphones nicht an die große Glocke gehängt hat.

Eines davon heißt » AIGC Remover « und lässt, ähnlich wie der Magic Eraser des Pixel 8, mit wenigen Handgriffen Objekte aus Fotos verschwinden.

« und lässt, ähnlich wie der Magic Eraser des Pixel 8, mit wenigen Handgriffen Objekte aus Fotos verschwinden. Der AI Summarizer , der wichtige Informationen wie Zeiten, Orte und Aktionen aus Telefongesprächen extrahiert, ist eine weitere intelligente Funktion.

, der wichtige Informationen wie Zeiten, Orte und Aktionen aus Telefongesprächen extrahiert, ist eine weitere intelligente Funktion. Beide OnePlus-Geräte können mit dem neuesten Update in China auch Online-Artikel zusammenfassen . Die KI-Lösung von Samsung bietet zusätzlich die Möglichkeit, Dokumente und Notizen zusammenzufassen.

. Die KI-Lösung von Samsung bietet zusätzlich die Möglichkeit, Dokumente und Notizen zusammenzufassen. Interessant dürfte auch die Funktion » Sound Cancelation « sein, mit der Hintergrundgeräusche bei Telefongesprächen reduziert werden sollen.

« sein, mit der Hintergrundgeräusche bei Telefongesprächen reduziert werden sollen. In China sind Mobiltelefone von OnePlus und Oppo mit einem digitalen Assistenten namens »Breeno Touch« ausgestattet. Dieser soll künftig »Inhalte auf dem Bildschirm erkennen und einen schnellen Zugriff auf relevante Dienste ermöglichen«.

Das Update mit den KI-Tools steht derzeit nur in China zum Download zur Verfügung. Ob und wann es in der westlichen Region verfügbar sein wird, ist derzeit noch unklar.

Wir halten es jedoch für sehr wahrscheinlich, dass der Großteil der KI-Tools auch für den Rest der Welt ausgerollt wird.

Schon gewusst: Der Gründer des Londoner Handyherstellers Nothing ist auch Mitbegründer des chinesischen Smartphone-Konzerns OnePlus. Carl Pei sorgte 2022 mit dem Nothing Phone 1 für einen regelrechten Hype um das neue Gerät.

Das erste Produkt des Londoner Konzerns war jedoch ein Kopfhörer, die Nothing Ear. Für 2024 bestätigte der Hersteller kürzlich ein Budget-Smartphone, das Nothing Phone 2a.