Allein auf dem Schlachtfeld, aber nicht allein auf der Bühne der Oscarverleihung. Quelle Originalbild: Reiner Bajo/Netflix

In der Nacht vom 12. zum 13. März fand die 95. Verleihung des wichtigsten internationalen Filmpreises statt: Der Acadamy Award, besser bekannt als der Oscar. Während sich vermutlich die meisten Leute für die Gewinner des Preises der besten Hauptdarsteller oder bester Film interessieren, fallen zwei der absoluten Sieger schnell unter den Tisch: Nämlich der Streaming-Anbieter Netflix und das deutsche Kriegsdrama im Westen nichts Neues .

Was macht Netflix zum Gewinner?

Als Streaming-Anbieter und Film- und Serienproduzent hat Netflix selbst natürlich keinen Preis erhalten. Jedoch haben immerhin drei Netflix-Produktionen Auszeichnungen abstauben können. Das Kriegsdrama Im Westen nichts Neues hat ganze vier Preise eingesackt:

Bester internationaler Film

Beste Kamera

Bestes Szenenbild

Beste Filmmusik

Nur das Sci-Fi-Abenteuer Everything Everywhere All at Once war mit sieben Preisen erfolgreicher. Neben Im Westen nicht Neues gewann Guillermo del Toros Stop-Motion-Film Pinocchio den Preis für den besten Animationsfilm. Die herzerwärmende Doku Die Elefantenflüsterer konnte den Preis für den besten Dokumentar-Kurzfilm einsacken. Darüber hinaus gab es aus dem Hause Netflix zehn weitere, also insgesamt 16 Nominierungen für andere Preise. Netflix muss sich also sicher nicht hinter bewährten Produktionen verstecken.

Alle Gewinner und Nominierungen in der Übersicht

Bester Film

Gewinner: Everything Everywhere All at Once

Im Westen nichts Neues

Avatar 2: The Way of Water

The Banshees of Inisherin

Elvis

Die Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

Triangle of Sadness

Die Aussprache

Beste Regie

Gewinner: Dan Kwan und Daniel Scheinert - Everything Everywhere All at Once

Martin McDonagh - The Banshees of Inisherin

Steven Spielberg - Die Fabelmans

Ruben Östlund - Triangle of Sadness

Todd Field - Tár

Beste Hauptdarstellerin

Gewinnerin: Michelle Yeoh - Everything Everywhere All at Once

Cate Blanchett - Tár

Ana de Armas - Blond

Andrea Riseborough - To Leslie

Michelle Williams - Die Fabelmans

Bester Hauptdarsteller

Gewinner: Brendan Fraser - The Whale

Austin Butler - Elvis

Colin Farrell - The Banshees of Inisherin

Paul Mescal - Aftersun

Bill Nighy - Living

Beste Nebendarstellerin

Gewinnerin: Jamie Lee Curtis - Everything Everywhere All at Once

Angela Bassett - Black Panther: Wakanda Forever

Hong Chau - The Whale

Kerry Condon - The Banshees of Inisherin

Stephanie Hsu - Everything Everywhere All at Once

Bester Nebendarsteller

Gewinner: Ke Huy Quan - Everything Everywhere All at Once

Brendan Gleeson - The Banshees of Inisherin

Brian Tyree Henry - Causeway

Judd Hirsch - Die Fabelmans

Barry Keoghan - The Banshees of Inisherin

Bestes Originaldrehbuch

Gewinner: Daniel Kwan und Daniel Scheinert - Everything Everywhere all at Once

Martin McDonagh - The Banshees of Inisherin

Steven Spielberg und Tony Kushner - Die Fabelmans

Todd Field - Tár

Ruben Östlund - Triangle of Sadness

Bestes adaptiertes Drehbuch

Gewinnerin: Sarah Polley - Die Aussprache

Edward Berger, Lesley Paterson und Ian Stokell - Im Westen nichts Neues

Rian Johnson - Glass Onion: A Knives Out Mystery

Kazuo Ishiguro - Living

Ehren Kruger, Eric Warren Singer und Christopher McQuarrie - Top Gun: Maverick

Bester Animationsfilm

Gewinner: Guillermo del Toros Pinocchio

Marcel the Shell with Shoes On

Rot

Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch

Das Seeungeheuer

Bester internationaler Film

Gewinner: Im Westen nichts Neues

Close

Argentinien, 1985 - Nie wieder

Eo

The Quiet Girl

Bester Dokumentarfilm

Gewinner: Nawalny

All That Breathes

All the Beauty and the Bloodshed

Fire of Love

A House Made of Splinters

Beste Kamera

Gewinner: James Friend - Im Westen nichts Neues

Darius Khondji - Bardo, die erfundene Chronik einer Handvoll Wahrheiten

Mandy Walker - Elvis

Roger Deakins - Empire of Light

Florian Hoffmeister - Tár

Bestes Kostümdesign

Gewinnerin: Ruth E. Carter - Black Panther: Wakanda Forever

Mary Zophres - Babylon

Catherine Martin - Elvis

Shirley Kurata - Everything Everywhere All at Once

Jenny Beavan - Mrs. Harris und ein Kleid von Dior

Bester Schnitt

Gewinner: Paul Rogers - Everything Everywhere All at Once

Matt Villa und Jonathan Redmond - Elvis

Eddie Hamilton - Top Gun: Maverick

Monika Willi - Tár

Mikkel E.G. Nielsen - The Banshees of Inisherin

Bester animierter Kurzfilm

Gewinner: Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd

The Flying Sailor

Ice Merchants

My Year of Dicks

An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It

Bester Kurzfilm

Gewinner: An Irish Goodbye

Ivalu

Le Pupille

Night Ride

The Red Suitcase

Bester Dokumentar-Kurzfilm

Gewinner: Die Elefantenflüsterer

Haulout

How Do You Measure a Year?

The Martha Mitchell Effect

Stranger at the Gate

Bestes Szenenbild

Gewinner: Im Westen nichts Neues

Avatar: The Way of Water

Babylon

Die Fabelmans

Elvis

Bestes Make-up & Hairstyling

Gewinner: The Whale

Elvis

Black Panther: Wakanda Forever

The Batman

Im Westen nichts Neues

Beste Filmmusik

Gewinner: Volker Bertelmann - Im Westen nichts Neues

Justin Hurwitz - Babylon

Carter Burwell - The Banshees of Inisherin

Son Lux - Everything Everywhere All at Once

John Williams - Die Fabelmans

Bester Filmsong

Gewinner: "Naatu Naatu" von M.M. Keeravaani und Chandrabose - RRR

"Applause" von Diane Warren - Tell It Like a Woman

"Hold My Hand" von Lady Gaga und BloodPop - Top Gun: Maverick

"Lift Me Up" von Rihanna und anderen - Black Panther: Wakanda Forever

"This is Life" von David Byrne und anderen - Everything Everywhere All at Once

Bester Ton

Gewinner: Top Gun: Maverick

Im Westen nichts Neues

Avatar 2: The Way of Water

The Batman

Elvis

Beste visuelle Effekte

Gewinner: Avatar 2: The Way of Water

Im Westen nichts Neues

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Top Gun: Maverick

Quelle: Moviepilot

Haben euch manche Gewinner der Preisverleihung überrascht? Welchem Film oder welcher Person hättet ihr einen Preis gegönnt, die aber keinen bekommen hat? War euer Lieblingsfilm des letzten Kinojahres überhaupt bei dem Oscars 2023 vertreten? Welcher war überhaupt euer liebster Film? Schreibt's in die Kommentare!