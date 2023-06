Outcast 1.1 gratis bei GameStar Plus

Die US-Regierung hat erfolgreich ein (kreisrundes) Portal auf einen Alien-Planeten in einer fremden Dimension geöffnet. Die daraufhin durchgeschickte Sonde wurde von einem einheimischen Zerstört. Die folgende Kettenreaktion reißt ein sich ausbreitendes Loch in die Erde und droht diese in nur wenigen Tagen zu verschlingen.

Also schickt man euch (Cutter Slade) mit ein paar Wissenschaftlern ebenfalls durch das Tor, um die Sonde zu finden, sie zu reparieren und den Weltuntergang zu verhindern. Handlung und Setting erinnern vermutlich nicht grundlos an den Science-Fiction-Klassiker Stargate, denn die Originalversion stammt aus einer Zeit, zu der die Serie zum Film gerade äußerst populär war.

9:29 Outcast - Hall of Fame-Video zum Open-World-Klassiker von 1999 - Hall of Fame-Video zum Open-World-Klassiker von 1999

Doch nicht nur deshalb war das Action-Adventure damals in aller Munde. Mitverantwortlich dafür war auch die für damalige Verhältnisse hochdetaillierte Grafik, in der die offene Spielwelt erstrahlte. Anstelle von den damals meistens noch sehr groben Polygonen wurden hier Voxel für die Landschaft verwendet. Minecraft-Spielern ist die Technik heute vermutlich noch am ehesten ein Begriff.

Die Verwendung von Voxeln ermöglichte damals erstaunlich detaillierte Landschaften und eine fantastische Weitsicht. Der Nachteil waren jedoch die enorm hohen Systemanforderungen, die diese Technik mit sich brachte. Denn anders als Polygone, werden Voxel von der CPU berechnet. Es war also egal, wie gut die Grafikkarte war, die im PC steckte. War der Prozessor zu langsam, konnte man Outcast trotz der geringen Auflösung von nur 512x384 Bildpunkten nur ruckelnd erleben.

In seiner aktuellen Fassung hat Outcast viele Verbesserungen bekommen. Die Performance wurde mit Multi-Threading deutlich gesteigert und ihr könnt die Auflösung bis Full-HD hochdrehen. Auch an Controller-Support wurde gedacht.

Die riesige Spielwelt mit verschiedenen Klimazonen versprüht auch heute noch einen ganz besonderen Charme. Das gilt auch für ihre Bewohner, die glaubhaft geschrieben sind und sogar ihr eigenes Vokabular spendiert bekommen haben. Die Detailverliebtheit der Entwickler spürt man auch bei der spannenden Handlung und den abwechslungsreich gestalteten Nebenquests, die euch immer wieder mit frischen Ideen überraschen.

Überraschend gut war damals auch die deutsche Vertonung. Allen Voran Manfred Lehmann, der hier Cutter Slade seine Stimme lieh. Film-Fans könnten jetzt aufhorchen, denn der Synchronsprecher ist vor Allem als die deutsche Stimme von Bruce Willis bekannt geworden.

Maximilian Schütz Maximilian ging es damals wie vermutlich den meisten PC-Besitzern. Die Systemanforderungen von Outcast waren damals einfach viel zu hoch für seinen nur mittelmäßigen Pentium 2 mit 200 MHz. Zwar steckte mit der 3DFX Voodoo auch eine der damals besseren 3D-Beschleuniger-Karten in seinem PC, das hat die Engine von Outcast aber herzlich wenig interessiert. Mit der aufgefrischten Version könnte er jetzt endlich nachholen, was er damals verpasst hat.

Ab sofort können alle Plus-Mitglieder ihren Key bis 23:59 Uhr am 30. Juni abholen und diesen bis einschließlich 03. Juli für Outcast 1.1 (Steam) bei Gamesplanet einlösen.

Vollversion aktivieren, so geht´s:

Ans Ende dieser Seite scrollen Button "Jetzt Gratis-Spiel sichern" klicken Gutscheincode kopieren Outcast 1.1 (Steam) bei Gamesplanet in den Warenkorb legen Gutscheincode im Warenkorb einlösen Spielpreis wird auf 0€ reduziert Bestellung abschließen Direkt bei Steam aktivieren und spielen!