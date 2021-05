Bereits am 30. April 2021 erschien mit Patch 1.07 das bisher größte Update zum Loot-Shooter Outriders. Mit dem Patch wurden zahlreiche Änderungen und Fehlerbehebungen für Crashes und Bugs implementiert. Nach dem Update berichten zahlreiche Spieler auf Reddit, dass der Patch das Spiel aber nicht nur verbessert hat, sondern ebenso massiv neue Probleme gebracht hat.

Die betreffen vorwiegend die Hitboxen von Gegnern und die Skalierung von Schaden. Im folgenden Artikel sammeln wir, was Spieler aktuell an Outriders nach Patch 1.07 zu bemängeln haben.

Outriders Spieler sind gefrustet

Der neue Patch erschien am Freitag und die Patch-Notes sahen zunächst vielversprechend aus. So gab es Anpassungen am Level-Scaling für Gruppen und auch Fehlerberhebungen für verschiedene Rüstungs- und Waffen-Mods. Die Wiederherstellung des verlorenen Inventars wurde hingegen noch nicht behoben.

Deswegen sind Spieler gefrustet: Im Subreddit von Outriders berichten Spieler, dass Inhalte die »vorher problemlos« zu meistern waren, »nun nicht mehr machbar« sind. Ein Problem sind One-Shots von Gegnern, wie ein Spieler auf Reddit zeigt:

Der Reddit-Nutzer DandyfiedRhyme2 spielt einen Tank mit über 24.000 Leben und wird von einer Brood Mother mit nur einem Schlag getötet. Auch andere Nutzer berichten von ähnlichen Problemen. Unter dem Thread vermuten einige Spieler, dass ein Bug bei bestimmten Mods dafür sorgt, dass die Schadenreduzierung nicht wie erwartet funktioniert.

Patch vor dem Wochenende verärgert Spieler zusätzlich

Der Outriders 1.07 Patch wurde an einem Freitag veröffentlicht. Viele Spieler sind verärgert, weil ein Hotfix aller Voraussicht nach erst nach dem Wochenende aufgespielt wird. Viele Spieler bezeichnen Outriders zum aktuellen Zeitpunkt als »unspielbar«.

Was wird noch kritisiert? Neben One-Shots und Problemen bei der Skalierung von Gegnern berichten zahlreiche Spieler über weitere Probleme:

Mods zur Schadensreduzierung funktionieren nicht korrekt

Die Reichweite von einigen Feinden ist zu groß

Probleme beim Verbindung zum Spiel und FPS-Einbrüche

Hitboxen der Gegner passen nicht. Gegner lassen sich nicht treffen, weil tote Feinde im Weg liegen. Die Gegner hingegen schießen durch lebende Feinde hindurch. (Quelle: Reddit)

Wird es einen Hotfix geben? Nach den zahlreichen Berichten am Wochenende ist stark davon auszugehen, dass ein Hotfix die Probleme aus Patch 1.07 behebt. Wir haben beim Publisher Square Enix nachgefragt und aktualisieren die News, sobald uns eine Antwort vorliegt.

Outriders Patch 1.07 Änderungen

Das Update am 30. April behob zahlreiche Multiplayer-Probleme. Wir listen euch die größten Änderungen auf. Die vollständigen Patch-Notes findet im offiziellen Post von People Can Fly auf Reddit.

Ein Problem wurde gelöst, bei dem man im Anmelde-Bildschirm hängen blieb

Das Problem, dass Crash-Berichte zu viel Speicherplatz verbrauchen, wurde behoben.

Zahlreiche Fehler bei Ausrüstungen, Mods, Skills, Quests, Missionsgebieten wurden behoben

Balance-Änderung: Gegnerische Scharfschützen geben Spielern nun mehr Zeit, ihren Schüssen auszuweichen.

Gegnerische Scharfschützen geben Spielern nun mehr Zeit, ihren Schüssen auszuweichen. Balance-Änderung: Reduziert die Menge an Knockbacks durch Kreaturen in der Sternengrab-Expedition.

Reduziert die Menge an Knockbacks durch Kreaturen in der Sternengrab-Expedition. Balance-Änderung: Das Level-Scaling in einer Gruppe wurde überarbeitet. Das System wird nun ein Level später aktiviert, wenn eure durchschnittliche Ausrüstung mindestens 3 Level höher ist, als dass der Gegner.

Das Level-Scaling in einer Gruppe wurde überarbeitet. Das System wird nun ein Level später aktiviert, wenn eure durchschnittliche Ausrüstung mindestens 3 Level höher ist, als dass der Gegner. Der verursache Schaden von Spielern, die ein höheres Level als der Host haben, wird weniger stark reduziert. Spieler eines höheren Levels richten mit ihrem Equipment nun nicht mehr weniger Schaden an.

Ein Fehler wurde behoben, der verhinderte, dass zahlreiche Mods nicht richtig funktionierten, wenn ihre Effekte sich eigentlich bei Schüssen oder kritischen Treffern aktivieren sollten.

