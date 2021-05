Outriders: Nach Inventar-Bug gibt's ab heute verlorene Items zurück

Kurz nach dem Release des Loot-Shooters Outriders am 1. April 2021 erlebten einige Spieler einen Schock: Das Inventar war leer und alle Items und legendären Waffen verschwunden - wir berichteten ausführlich darüber. Und nachdem die Entwickler von People Can Fly bereits vor einigen Wochen bekanntgaben, an dem Problem zu arbeiten, sollen ab jetzt erste Spieler verlorenen Loot zurückbekommen.

Ab heute gibt es verlorenen Loot zurück

Wann erhalten Spieler ihr Inventar zurück? Die Outriders-Entwickler People Can Fly haben die betroffenen Spieler in zwei Gruppen aufgeteilt. Gruppe A erhält ab sofort die verloren Items zurück, Spieler aus Gruppe B müssen sich hingegen noch ein wenig gedulden.

Wie unterscheiden sich die Gruppen? In Gruppe A sind alle Spieler, deren Charakter unspielbar ist und das Inventar gelöscht wurde. Zu dieser Gruppe gehören die meisten betroffenen. Gruppe B gehören jene Spiele an, deren Charakter, trotz verlorener Items, weiterhin spielbar ist. Von diesem Fehler sind deutlich weniger Spieler betroffen.

Wer zur Gruppe B gehört, muss sich ein wenig gedulden. Sobald die Entwickler mit dem Rollout für Gruppe A zufrieden sind, erhalten die anderen betroffenen Spieler ihre Items zurück. Die Entwickler betonen, dass unter Umständen nicht jedes Item mit 100 Prozent Genauigkeit wiederhergestellt werden kann. Es wird aber das Bestmögliche versucht.

Das erhalten die betroffenen Spieler zurück

Lange war nicht bekannt, ob Spieler sämtlichen Fortschritt und alle Items zurückerhalten würden. Dazu gibt es jetzt ein offizielles Statement. Die wichtigsten Infos daraus haben wir für euch im nachfolgenden aufgelistet:

Spieler erhalten auch ausgerüstete Items zurück, die verloren gegangen sind - unabhängig von ihrem Seltenheitsgrad

Alle legendären Items, die verloren gingen, werden erstattet

Nicht-legendäre Items werden ebenfalls erstattet, allerdings nur 20 davon und nach Priorität sortiert: der Seltenheitsgrad nimmt dabei die erste, der Erwerbszeitpunkt die zweite Priorität ein

Auszeichnungen werden wiederhergestellt, solange zuvor die letzte Stufe davon erreicht wurde - Zwischenstufen können nicht wiederhergestellt werden.

Was betroffene Spieler noch wissen müssen: Ist das Inventar von betroffenen Spielern voll, werden die Items auf dem Server gespeichert und zurückgehalten. Sobald Platz im Inventar vorhanden ist, werden sie automatisch transferiert.



Es kann vorkommen, dass nicht betroffene Charaktere ebenfalls 20 legendäre Items erhalten. Diese sind »God-rolled«, also zufällig ausgewählt. Die Items können verkauft, verschrottet oder verwendet werden.

Übrigens: Viele Spieler wünschen sich aber nicht nur verlorene Items zurück, sondern auch neue Features für den Loot-Shooter. Auch wir haben intern einige Wünsche an den Loot-Shooter:

Entwickler entschuldigen sich für lange Wartezeit

Auf Reddit entschuldigen sich die Outriders-Entwickler und bedanken sich für die Geduld und Unterstützung. In einem Statement unter dem Post zum Inventarverlust heißt es:

"Abschließend möchten wir uns bei euch für eure Geduld und Unterstützung bedanken, während wir hart daran gearbeitet haben, die Wiederherstellung durchzuführen. Obwohl es länger gedauert hat als ursprünglich erwartet oder geplant, sind wir nie von unserer Verpflichtung abgewichen, die betroffenen Spieler zu unterstützen. "

Nach den anfänglichen Startschwierigkeiten ist Outriders wieder auf Kurs, trotz viele Probleme nach Patch 1.07. Allerdings haben People Can Fly auch hier versprochen, sich der Thematik anzunehmen und nach einer Lösung zu suchen.

Wart ihr von der Inventar-Löschung betroffen und habt ihr eure Items zurückerhalten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!