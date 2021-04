Outriders: Schwerer Bug kann gerade euer gesamtes Inventar löschen

Ein besonders fieser Bug spukt gerade in Outriders herum: Zahlreiche Spieler berichten, dass ihr Inventar plötzlich leer ist. Die verschwundene Ausrüstung lässt sich auch nicht wiederherstellen - und euch gehen unter Umständen viele Stunden Farm verloren.

In einem grindlastigen Loot-Shooter wie Outriders ist so ein Fehler schwer zu verzeihen, immerhin ist eure Ausrüstung mit das Wichtigste am ganzen Spiel. Kein Wunder, dass sich auf Reddit und Co. gerade der Zorn der Spieler entlädt:

Link zum Reddit-Inhalt

Wir fassen zusammen, was bisher über den Fehler bekannt ist und wie die Entwickler das Problem lösen wollen.

Was ist über den Inventar-Wipe-Bug bekannt?

Was genau macht der Bug? Der Fehler löscht euer Inventar, meistens ist die komplette Ausrüstung verschwunden. Besonders ärgerlich ist, dass bei vielen Spielern auch das Item-Lager betroffen ist. Es hilft also nicht unbedingt, eure legendären Gegenstände im Stash unterzubringen.

Wer ist betroffen? Berichte über den Inventar-Bug kommen von allen Plattformen, also PC und Konsolen. Er kann Spieler aller Level und Weltstufen betreffen.

Wann tritt er auf? Das ist laut einem offiziellen Statement der Entwickler noch nicht genau bekannt. Aus den Berichten von Betroffenen lässt sich aber herleiten, dass es mit Verbindungsfehlern zusammenhängt. Heißt zum Beispiel: Wenn Outriders abstürzt, während ihr einem anderen Spieler beitretet, wird euer Inventar nicht richtig geladen und kann dadurch verschwinden. Am häufigsten scheint der Bug im Koop-Modus aufzutreten, aber es gibt auch Berichte von Solo-Spielern, die nach dem Start vor ihrem fast nackten Outrider stehen.

Gibt es einen Fix oder Workaround? Leider haben wir hier nur schlechte Nachrichten. Bisher ist keine Lösung für den Bug bekannt, euer gelöschtes Inventar ist erstmal verschwunden. In Outriders könnt ihr auch keine früheren Spielstände laden, da es ausschließlich über Online-Verbindung und Autosave läuft. Dazu hat Redakteur Peter eine eindeutige Meinung:

87 16 Mehr zum Thema Outriders: Always Online ist eine Schweinerei

Die gute Nachricht lautet, dass die Entwickler an dem Fehler arbeiten. Sie stellen auch in Aussicht, dass sich die Items wiederherstellen lassen, entweder über individuellen Customer-Support oder über eine Backend-Wiederherstellung. Allerdings sind noch keine Details zur Umsetzung oder dem Zeitplan dafür bekannt.

Weitere bekannte Bugs: Outriders kämpft mit schweren technischen Problemen, unter anderem gehen die Server immer wieder in die Knie. Ein weiterer Bug ist zwar nicht ganz so ärgerlich wie verschwundener Loot, aber trotzdem nervig: Manchmal verschwindet euer HUD. Die Lösung für diesen Fehler findet ihr im verlinkten Artikel.

Wart ihr schon von dem Inventar-Wipe betroffen? Falls ja, wann und wie genau trat der Bug bei euch auf? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!