Der erste große Patch für Outriders steht in den Startlöchern: Kommende Woche werden nicht nur die Klassen Trickster und Technomancer generft, gleichzeitig gibt es zahlreiche Fehlerbehebungen. Unter anderem werden Abstürze behoben und ein Bug, der euer Inventar löschte. Außerdem wollen sich die Entwickler mit einem kostenlosen Loot-Paket für die Server-Probleme zum Launch entschuldigen.

Im folgenden Artikel liefern wir euch alle wichtigen Infos zum kommenden Outriders-Patch: Wann das Update kommen soll, welche Änderungen Spieler blühen und was sie möglicherweise beachten müssen. Sämtliche Patch Notes findet ihr auf Seite 2.

Wie Outriders aktuell bei uns im Test abschneidet, könnt ihr übrigens wie folgt nachlesen:

Die wichtigsten Infos auf einen Blick

Die Entwickler von People Can Fly posteten auf Reddit einige umfangreiche Blogeinträge, welche uns auf die bevorstehenden Änderungen vorbereiten. Damit ihr nicht den Überblick verliert, haben wir euch wie folgt eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten Änderungen erstellt. Mehr Details zu den einzelnen Punkten gibt es weiter unten.

Erster Patch soll zahlreiche Absturz-Ursachen aus der Welt schaffen

Viele Bug-Fixes sind Teil des Updates

Durch Bug gelöschte Inventare sollen wiederhergestellt werden und der Bug selbst angegangen

Verbindungen im Koop-Spiel sollen künftig stabiler ausfallen

Die Standard-Einstellung bei eurem Spiel wird von »offen« auf »geschlossen« geändert, damit ihr nicht ungewollt im Matchmaking landet

Crossplay zwischen PC und Konsole soll wiederhergestellt werden

Spieler bekommen als Entschädigung für Serverprobleme ein Loot-Paket geschenkt

Balancing wird angepasst - besonders Trickster/Assassine und Technomancer/Technomant sind betroffen (wurde schon mit der letzten Wartung vorab implementiert)

Bestimmte Gegner (unter anderem das Tooka-Biest) und Nebenmissionstypen (Kopfgeldaufträge, Historiker-Quests und Jagden) werfen seltener epische Beute ab (wurde schon mit der letzten Wartung vorab implementiert)

Expeditionszeiten für die Ränge Bronze, Silber und Gold fallen nun kürzer aus (wurde schon mit der letzten Wartung vorab implementiert)

Patch kommt nächste Woche

Wann kommt der Patch? Einen konkreten Release-Termin gibt es für den ersten großen Outriders-Patch aktuell nicht. Die Entwickler von People Can Fly haben die Veröffentlichung lediglich auf die »kommende Woche« eingegrenzt. Das bedeutet, dass das Update zwischen dem 12. und 16. April 2021 aufschlagen dürfte.

Nerfs für die verschiedenen Klassen von Outriders - allen voran dem Trickster und Technomancer - und weitere Balance-Änderungen sind aber schon jetzt live gegangen: Zu dem Re-Balancing liefern wir euch weiter unten mehr Details.

Wie groß ist der Patch? Auch zu der Speichergröße des Updates gibt es momentan keine handfesten Infos. Sobald die Entwickler mehr Details dazu verraten, werden wir diesen Artikel natürlich aktualisieren und euch auf den neuesten Stand bringen.

Was verändert der erste Patch im Detail?

Re-Balancing + Nerfs für Trickster und Technomancer

Abschwächen von »Bullet Builds«: Sowohl der Technomancer als auch der Trickster bekommen einen Nerf verpasst. Konkret geht es hierbei um die sogenannten »Bullet Builds«: Beide Klassen verfügen über verstärkte Kugeln als Spezialfähigkeit.

Richtet man darauf seinen Build aus und kombiniert clever passende Mods und Skills, wird der Charakter schnell übermäßig stark. Gerade diese Builds teilen ordentlich aus und lassen sich so ohne großen Aufwand zu übermächtigen Kampfmaschinen skillen.

Die Entwickler von Outriders versichern aber, dass sich die Klassen von des Spiels weiterhin mächtig anfühlen sollen. Mit diesen Balancing-Änderungen möchte man lediglich die Build-Vielfalt garantieren und verhindern, dass bestimmte Build im Gegensatz zu anderen deutlich attraktiver ausfallen und deswegen von Spielern bevorzugt werden.

Die Balancing-Änderungen sind übrigens schon jetzt live und nicht Teil des Patches, der kommende Woche aufschlägt. Außerdem hält sich People Can Fly offen, in Zukunft weitere Änderungen an Builds und Klassen vorzunehmen. Die aktuellen Anpassungen werden nur als erster Schritt bezeichnet.

Keine legendären Loot durch Wiederholen von Missionen mehr: Über die letzten Wochen hinweg fanden Spieler heraus, dass sich durch das wiederholte Spielen von Nebenmissionen (Jagd, Historiker, Kopfgeld) legendäre Waffen und Rüstungen farmen ließen. Dem wird der kommende Patch nun einen Riegel vorschieben, da es ursprünglich nicht so gedacht war. Eine Strafe für alle, die den Exploit ausnutzten, gibt es aber nicht.

Das löst bei Spielern eher gemischte Gefühle aus: Zwar sind sich die meisten Fans einig, dass gegen Exploits jeglicher Art vorgegangen werden muss. Allerdings wird kritisiert, dass durch das Streichen von legendären Loot durch das Wiederholen dieser langwierigen Questlinien der Reiz daran komplett flöten geht. Dass People Can Fly das Problem also nochmal anpackt, dürfte auf lange Sicht absehbar sein.

Welche Probleme gefixt und behoben werden

Der kommende Patch greift eine ganze Palette akuter Probleme von Outriders an. Zusammenfassen lassen sich dabei die wichtigsten Änderungen von technischer Seite wie folgt:

Spiel-Stottern auf dem PC bei der Nutzung von DirectX 11 oder 12 (gerade in Zwischensequenzen) soll verschwinden

Ein Fehler sorgt aktuell dazu, dass beim Spielen plötzlich das HUD nicht mehr sichtbar ist. Das Problem soll ebenfalls ausgemerzt werden.

Allgemein sollen willkürliche Abstürze von Outriders reduziert werden, konkret ist auch von Crashes beim Start des Spiels oder der Mission »Ein schlechter Tag« die Rede, die bei besonders vielen Spielern für Probleme sorgte.

Spieler sollen nicht länger in der Level-Umgebung stecken bleiben

Abschließend soll außerdem Crossplay zwischen sämtlichen Plattformen - also PC und Konsolen - wieder verfügbar sein, sobald das Update überall live gestellt wurde.

Inventar-Bug wird angegriffen, gelöschtes Loot wiederhergestellt

Problem noch nicht vollständig behoben, aber in Arbeit: Wir berichteten bereits davon, dass in den letzten Tagen Outriders von einem schwerwiegenden Bug geplagt wurde, der teilweise das komplette Inventar von Spielern leer räumte. Die Entwickler sind sich diesem Problem bewusst und arbeiten bereits daran, es zu lösen.

Dabei gibt People Can Fly auf Reddit an, das Fehler noch nicht komplett ausgemerzt zu haben. Dennoch wurde die Wahrscheinlichkeit, dass der Bug auftritt, mit dem kommenden Patch vehement verringert. Ein finaler Fix dürfte demnach (hoffentlich) auch nicht zu lange auf sich warten lassen.

Verlorenes Loot wird wiederhergestellt: Gleichzeitig versichern die Verantwortlichen hinter Outriders, dass Spieler, die von dem Glitch betroffen werden, ihre verlorenen Waffen und Rüstungen zurückerhalten sollen. Konkret ist von einer »Massen-Wiederherstellung« die Rede, die jedoch nicht für den eigentlichen Patch, sondern die kommenden Wochen eingeplant ist.

Sie weisen darauf hin, dass die Items wieder in eurem Inventar auftauchen sollten und nicht eure jetzige Ausrüstung überschreiben. Allerdings gibt es ein paar Einschränkungen: Trat kurz bevor das Inventar versehentlich gelöscht wurde, ein Speicherfehler auf, bekommt ihr die letzten Ausrüstungsteile nicht zurück, sondern nur, was sich vorher in eurem Rucksack befand. Darüber hinaus können nur epische oder legendäre (also violette und goldene) Items wiederhergestellt werden.

Kostenloses Loot-Paket als Entschuldigung

Server-Probleme zum Launch: Wer Outriders Anfang April zu spielen versucht hat, dürfte festgestellt haben, dass der Koop-Shooter nur bedingt zu diesem Zeitpunkt nur bedingt spielbar war: Die Server hielten dem Spieleransturm nicht stand, zwischenzeitlich war es nicht möglich, sich überhaupt in Outriders einzuloggen, geschweige denn im Koop oder gar solo zu spielen.

Ingame-Geschenk als Wiedergutmachung: Bei den betroffenen Spielern will sich People Can Fly nun mit einem »Thank You Bundle« entschuldigen: Wer sich zwischen dem 31. März und 11. April in Outriders eingeloggt hat, bekommt das kostenlose Loot-Paket seinem Spielstand hinzugefügt. Darin enthalten ist der folgende Content:

eine legendäre Waffe, die dem Charakter-Level angemessen ist

die Ressource Titanium in einer Menge, die dem Charakter-Level angemessen ist

das Emote »Frustration« (hier hier erwähnen die Entwickler übrigens, dass die Ironie nicht beabsichtigt, aber dennoch nicht von der Hand zu weisen ist)

Auf Seite 2 geht es jetzt mit allen Patch Notes weiter.