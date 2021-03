Wenn ihr Outriders in 4K genießen wollt, braucht ihr einen Monster-PC

Kurz vor dem Release am morgigen Donnerstag, den 1. April um 18 Uhr, hat der polnische Entwickler People Can Fly via den Twitter die Systemanforderungen für Outriders bekanntgeben.

Und die haben es wirklich in sich: Wenn ihr den düsteren Koop-Shooter in 4K/UHD-Auflösung samt höchster Detailstufe und am besten natürlich mit 60 Bildern pro Sekunden spielen wollt, braucht ihr einen waschechten Monster-PC.

4K setzt RTX 3080 oder RX 6800 XT voraus

Windows 10 als Mindestanforderung dürfte dabei noch nicht überraschen, die 70,0 GByte Festspeicher ebenso wenig. Soweit sind die Anforderung für alle Auflösungs- und Detailstufen gleich.

Für 4K/UHD braucht ihr allerdings eine der beiden sehr schwer und wenn, dann nur zu extrem hohen Preisen verfügbaren Beschleuniger Nvidia Geforce RTX 3080 oder AMD Radeon RX 6800 XT. Das ganze gepaart mit einem Intel Core i7 10700K oder AMD Ryzen 7 3700X.

2160p / 60 FPS, Ultra Preset:

CPU: Intel Core i7 10700K oder AMD Ryzen 7 3700X

GPU: Nvidia Geforce RTX 3080 oder AMD Radeon RX 6800 XT

Nvidia Geforce RTX 3080 oder AMD Radeon RX 6800 XT RAM: 16,0 GByte

16,0 GByte DirectX: Version 12

Version 12 OS: Windows 10

Windows 10 Festspeicher: 70,0 GByte

Full HD mit GTX 1070 und RX Vega 56

Unterhalb von 4K/UHD fallen die Systemanforderungen zwar spürbar moderater aus, haben es aber dennoch in sich. So braucht ihr für hohe Detaileinstellungen (High Preset) auf Full HD samt 60 FPS mindestens eine Geforce GTX 1070 oder eine Radeon RX Vega 56 plus einen Core i7 7700 oder Ryzen 5 2600X.

1080p / 60 FPS, High Preset:

CPU: Intel Core i7 7700 oder AMD Ryzen 5 2600X

GPU: Nvidia Geforce GTX 1070 oder AMD Radeon RX Vega 56

Nvidia Geforce GTX 1070 oder AMD Radeon RX Vega 56 RAM: 16,0 GByte

16,0 GByte DirectX: Version 12

Version 12 OS: Windows 10

Windows 10 Festspeicher: 70,0 GByte

720p mit GTX 750 Ti und R9 270X

Relativ »genügsam« fallen die Mindestanforderungen erst bei niedriger Detailstufe und 720p-Auflösung aus - also für normales HD ohne »Full«. Hier reicht dann eine Geforce GTX 750 Ti oder eine Radeon R9 270X sowie ein Core i5 3470 oder FX 8350.

720p / 60 FPS, Low Preset:

CPU: Intel Core i5 3470 oder AMD FX 8350

GPU: Nvidia Geforce GTX 750 Ti oder AMD Radeon R9 270X

Nvidia Geforce GTX 750 Ti oder AMD Radeon R9 270X RAM: 8,0 GByte

8,0 GByte DirectX: Version 11

Version 11 OS: Windows 10

Windows 10 Festspeicher: 70,0 GByte

Ob und inwiefern Technologien wie Nvidias DLSS für die Systemanforderungen eine Rolle spielen, ist uns gegenwärtig nicht bekannt. Wir werden Outriders diesbezüglich in einem gesonderten Artikel unter die Lupe nehmen und halten euch auf dem Laufenden.

Das Spielejahr 2021: Was die Chefredaktionen von GameStar, GamePro und Mein-MMO sonst noch für Spiele und Grafikkracher im Jahr 2021 erwarten, erfahrt im oben eingebetteten Video.