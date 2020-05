Overlord 2 gratis bei GameStar Plus - Das böse Pikmin

Gratis-Spiel des Monats

Wie oft habt ihr in Spielen schon die Welt gerettet? Warum nicht mal die andere Seite übernehmen und die Welt erobern? Denn genau das macht ihr in Overlord 2. In einem harmonischen Mix aus Action-Rollenspiel und Echtzeitstrategie, der an eine böse Version von Pikmin erinnert, übernehmt ihr die Kontrolle über den sogenannten Overlord. Als Kind gemobbt und vom römisch angehauchten Imperium wegen seiner Magie verfolgt plant dieser jetzt seine Rache. Das Ziel ist klar: Alle sollen sich vor euch verneigen - oder im Staub liegen.

Ein Minion kommt selten allein

Als fieser Obermotz braucht ihr natürlich auch eine Horde aus Schergen die eure Drecksarbeit für euch erledigen. Deswegen begibt sich der Overlord nicht alleine, sondern mit einer kleinen Armee aus gremlinartigen Minions in den Kampf. Von diesen gibt es vier verschiedene Typen mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen. Die roten etwa werfen aus der Ferne Feuerbälle und die Blauen sind zwar schwach, können aber gefallene Minions wiederbeleben. Gesteuert wird das ganze aus der Third-Person-Perspektive. Als Overlord beteiligt ihr euch mit upgradebaren Waffen und Rüstungen am Kampf, den Großteil erledigen aber eure Minions, denen ihr simple Befehle geben könnt.

Schwarz wie eure Seele

Overlord 2 versprüht bei der Inszenierung einen ganz besonderen Charme. Die Grafik ist dank comichafter Darstellung auch heute noch ansehnlich und der schwarze Humor sorgt für einige Lacher. Das Spiel nimmt sich selbst nicht zu ernst; es macht einen Heidenspaß eine Horde schnatternder Minions auf römische Legionäre zu hetzen. Auch die Umgebungen sind abwechslungs- und detailreich gestaltet: Es verschlägt euch in Sümpfe, Schneelandschaften oder das Kolosseum.

Während eurer Streifzüge sammelt ihr auch jede Menge Beute ein, mit der ihr eure Basis ausbauen, eure Waffen verbessern und Geschenke für eure Liebschaften kaufen könnt. Auch gefallene Minion-Veteranen könnt ihr in eurer Festung wiederbeleben. Wenn ihr mehr über das Spiel wissen wollt könnt ihr im Test von 2009 vorbeischauen:

