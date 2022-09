Im Survival-Genre jagt nicht gerade eine Innovation die nächste. Tausend Zombie-Apokalypsen, etliche grimmige Vertreter des Realismus, Mutanten, MMOs mit Dino-Zähmung. Alles schon gesehen. Zwar bedient sich auch das kommende Survival-Spiel Pacific Drive bei bekannten Ideen, baut die aber in einen ganz neuen Rahmen.

Konkret den eines Station Wagon . Kinder der 80er und 90er kennen die Schüssel aus gefühlt jedem zweiten Hollywood-Film der Ära. Das Auto mit spießiger Holzverkleidung dient in Pacific Drive als fahrende Basis, mit der wir eine Sperrzone erkunden, die vor gefährlichen Anomalien nur so brummt (Hallo, Stalker!).

Grafisch setzt Pacific Drive auf einen stimmungsvoll düsteren Look. Im Trailer bekommt ihr außerdem einen ersten Eindruck vom Gameplay:

Worum geht's in Pacific Drive?

Experimente verwandelten die Olympic Exclusion Zone im pazifischen Nordwesten der USA in eine brandgefährliche Endzeitlandschaft. In der verlassenen Gegend tauchen jetzt überall Anomalien auf, die Blitze schleudern, Energiekugeln abfeuern und Säulen aus der Erde wachsen lassen. Ziemlich ungemütliche Gegend, die mich persönlich wohlig an Stalker erinnert. Fehlt euch das Spiel auch so? Dann lege ich euch diese Kolumne ans Herz:

Wir als Spieler stecken mittendrin in der Sperrzone. Aber wir können auf unseren fahrbaren Untersatz verlassen. Der Kombi bildet Dreh- und Angelpunkt der Handlung und will instandgehalten werden, wenn er durch die Anomalien Schaden einstecken musste. Ein Display in der Fahrerkabine zeigt uns, wie es um das Auto bestellt ist.

Pfeift die Möhre auf dem letzten Loch, steigen wir aus und bewegen uns in der Ego-Perspektive durch die Spielwelt, um Ressourcen zu sammeln. In Werkstätten reparieren wir das Auto nicht nur, sondern rüsten es auch auf, um besser gegen die Gefahren der Zone gewappnet zu sein.

Neben dem fürs Survival-Genre typischen Sammeln gibt's auch Action: Wir kämpfen in zufällig generierten Missionen. Wie genau? Bleibt noch unklar. Entwickler Ironwood Studios beschreibt Pacific Drive als Road-Like , was zudem gewisse Roguelike-Elemente verspricht. Autofahren und Zu-Fuß-Erkunden wechseln sich ab.

Unter dem Survival-Gewand verbirgt sich also auch ein abgedrehtes Rennspiel, das zudem stark von der Geschichte getrieben werden soll. Der wilde Mix könnte Survival-Fans mal wieder etwas Abwechslung bescheren, was besonders gelangweilten Veteranen gefallen könnte.

Was ist noch bekannt?

Pacific Drive erscheint 2023 für PC und PlayStation 5. Genauer wurden die Entwickler von den Ironwood Studios noch nicht. Das Survivalspiel befindet sich bereits seit 2019 in der Mache.

Wer steckt dahinter? Die Ironwood Studios sind ein junger Entwickler aus Seattle in den USA. Pacific Drive stellt das Erstlingswerk dar. Auf der offiziellen Website wird klar, dass sich das Team allerdings aus erfahrenen Entwicklern zusammensetzt. Im Portfolio der Akteure finden sich Titel wie Halo Infinite, League of Legends und Mafia 3.

Ihr braucht Survival jetzt und am besten ohne Schweiß und Tränen? Zieht dafür gerne die obige Liste der besten entspannten Genrevertreter zu Rate.

Was macht Pacific Drive mit euch? Könnt ihr euch ein Survivalspiel mit Auto als zentrale Basis gut vorstellen oder lasst ihr den Titel entspannt vorbeifahren? Schreibt es uns in die Kommentare!