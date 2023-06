Diablo 4: Der Paladin aus Diablo 2 hat einen überraschend großen Gastauftritt im neuesten Serienteil

Einst saß er gemeinsam mit seinen Freunden an einem Lagenfeuer, doch was danach mit seinem Leben passieren sollte, konnte sich der Paladin aus Diablo 2 wohl kaum ausmalen.

Es ist Kanon, dass eine Gruppe von tapferen Heroen, bestehend unter anderem aus einem Totenbeschwörer, einer Zauberin sowie einem Paladin in Diablo 2 die Großen Übel besiegte. Doch trotz all ihrer ruhmreichen und edlen Taten ereilte einige von Ihnen ein wenig glamouröses Schicksal. Wie schon die Hauptfiguren in Diablo 1.

Eine Nebenquest in Diablo 4 offenbart, was mit dem Paladin passiert ist, nachdem seine Quest beendet war und er sich von seinen Gefährten getrennt hatte. Der YouTuber Dark Lore Dash hat die entsprechende Passage aufgezeichnet und kommentiert.

Achtung, es folgen Spoiler zur Handlung von Diablo 4

Wo und ab wann finde ich die Quest?

Die Nebenquest Lost Legacy (Verlorenes Vermächtnis) startet in den Ruinen der Festung Rakhat in der Region Hawezar im Südosten der Spielwelt von Diablo 4. Den ungefähren Standort der Festung mitsamt Teleporter könnt ihr folgendermaßen finden:

Versteckt alle Einträge, aktiviert ausschließlich den Punkt Aspects und gebt in die Suchmaske fastblood ein. Dann wird euch einer von drei Dungeons in der Festung angezeigt.

Der Ort verfügt sogar über einen Teleporter und hier spielen sich wichtige Ereignisse der Haupthandlung ab. Allerdings lässt sich an der Nebenquest sehr leicht vorbeirennen, denn diese wird erst nach der Handlung rund um den Seelenstein und den Horadrim Donan freigeschaltet.

Achtung: Erst im Verlauf der Hauptgeschichte öffnet ihr das Fallgitter, zuvor müsst ihr an der Seite über mehrere Schleichwege hineingelangen. Das könnt ihr allerdings jederzeit erledigen, auch der Teleporter lässt sich so schon für später aktivieren.

In einer Ecke der Festung trefft ihr die betende Ksenia an, mit der ihr euch gemeinsam daran macht, die überall zu verspürende Präsenz des Bösen zu vertreiben.

Der persönlichen Hölle scheinen einige Heroen der Serie nicht zu entrinnen. Wie so viele ereilt auch den Paladin aus Diablo 2 ein düsteres Schicksal.

Was passiert in der Quest?

Die Handlung lässt sich gerafft als das tragische Schicksal des edlen Kriegers Marshal Carthas zusammenfassen. Denn nachdem der inzwischen zum Anführer unter den Zakarum aufgestiegene Paladin den Leichnam des einstigen Wirtes für Mephisto aus Diablo 2 in der Festung Rakhat verschlossen hatte, griff dessen Bösartigkeit um sich. Die einzige Möglichkeit, die Korruption des Herren des Hasses weiter zu bannen, war das Grab mitsamt seiner Verteidiger zu versiegeln.

Hierbei kamen der Diablo 2 Paladin und seine Glaubensgefährten schließlich ums Leben und wurden verflucht. Ihr helft jedoch, ihnen allen endlich Frieden zu schenken. Doch letztendlich hat auch dieser Held sein Abenteuer aus dem zweiten Serienteil nur für eine Zeit überlebt, ehe ihn eines der Großen Übel doch noch in die Verdammnis trieb.

Habt ihr die Quest bereits gespielt? Kanntet ihr das Schicksal des tapferen heiligen Kriegers schon? Oder seid auch ihr an dieser Nebenquest, die weit in die Vergangenheit zurückweist, vorbeigerannt? Was denkt ihr über das Schicksal des einst stolzen Paladins, der schlussendlich noch seinen Tod im Kampf gegen Mephistos Verhängnis gefunden hat? Schreibt uns eure Gedanken gerne in die Kommentare!