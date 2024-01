»Keine Lust mehr« - Diebischer Palworld-Spieler verdirbt Fans jetzt schon die Lust auf PvP

Die Radar-Sphäre könnte in Zukunft für gemeine Zwecke zum Einsatz kommen.

Palworld bekommt in Zukunft einen PvP-Modus - das verriet bereits die jüngst enthüllte Roadmap zum bis dato zweiterfolgreichsten Steam-Spiel aller Zeiten. Wann genau die Fans aufeinandertreffen, ist noch nicht bekannt. Schon jetzt existieren aber Items im Spiel, die auch im PvP eingesetzt werden könnten.

Eines dieser Items sorgt auf Reddit für Aufsehen. Die derzeit noch nicht regulär im Spiel erhältliche Radar-Sphäre könnte nämlich in Zukunft zum Hass-Item für viele Fans werden und einige schreiben bereits: Nein danke. Kein PvP für mich.

Sch… auf diesen Fortschrittsdiebstahl!

Worum geht's genau? Auf Reddit hat der User Moot251 einen Screenshot seines Inventars gepostet. Darauf zu sehen: das bislang nur über die Kommandozeile freischaltbare Item Radar-Sphäre. Dazu schreibt er: PvP wird interessant, gelinde gesagt…

Offenbar plant er schon jetzt, die anderen Palworld-Fans im kommenden PvP mächtig zu ärgern: Die Radar-Sphäre kann nämlich nicht nur wilde Pals fangen, sondern hat auch eine geringe Chance, die Pals anderer Spieler gewaltsam zu rauben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Viele Kommentatoren reagieren verärgert oder skeptisch: Der User Ony-General-4143 etwa findet es problematisch, dass man die Radar-Sphäre einfach spammen könne, wodurch die geringe Chance auf erfolgreichen Diebstahl natürlich rapide steigen würde.

SaiyanGodKing kapituliert schon jetzt vor der befürchteten Unfairness:

Nein danke. Kein PvP für mich. Ich bleibe bei meinem Solospiel. Viel Glück für den Rest von euch.

Auch der User Ozamet hat seiner Meinung mit klaren Worten Ausdruck verliehen:

Sch… auf diesen Fortschrittsklau. […] Im PvP sollte es nur um die Pal-Matches gehen und ausschließlich um Schaden und Knockouts. Kein Diebstahl…

2:20 Palworld: Wir fangen das größte Alpaka, das wir je gesehen haben

Einsatz im PvP noch gar nicht bestätigt

Derzeit ist es aber noch zu früh, um den PvP-Modus von Palworld abzuschreiben. Denn bis auf die Bestätigung in der Roadmap, dass der Modus kommt, gibt es noch keine weiteren Infos zu Ablauf, Struktur und Regelwerk.

So wäre es etwa denkbar, dass das PvP von Palworld nur in abgegrenzten Bereichen, etwa einer Arena, stattfindet. Wer sich dort einem Duell mit anderen Spielern stellen würde, nähme immerhin wissentlich das Risiko eines Pal-Diebstahls in Kauf.

Auch denkbar: Ein Timer, der verhindert, dass die Radar-Sphäre mehrmals hintereinander zum Einsatz kommen kann. Das Item könnte im PvP auch ganz verboten werden. Außerdem lässt Palworld das Hosten auf privaten Servern zu, wodurch derlei Regeln zur Not auch selbst eingestellt werden könnten.

Ihr seht: Derzeit sollten sich Fans noch keine allzu großen Sorgen machen. Offenbar macht sich der ein oder andere Spieler aber schon jetzt Gedanken darüber, wie er andere ärgern kann.

Palworld und Diebstahl - keine unbekannte Kombination dieser Tage. Noch immer sieht sich der Indie-Hit Vorwürfen ausgesetzt, man habe beim Pokémon-Franchise nicht nur gut abgeschaut, sondern dreist geklaut. Fakt ist aber: Zum jetzigen Zeitpunkt kann dem Entwickler Pocket Pair nichts nachgewiesen werden - so wie auch dem obigen Reddit-User, womit sich der Kreis dieses Themas vorerst schließt.