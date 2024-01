Palworld knackt Steam-Rekord: Jetzt gibt's nur noch ein Spiel, das jemals größer war

Steam-Hit Palworld ist weiter auf Rekord-Kurs - nur PUBG ist bisher ungeschlagen.

Seit dem 23. Januar 2024 ist Palworld auf Platz 2 der Steam-Spiele mit den meisten gleichzeitig aktiven Spielern - und die Zahlen wachsen weiter. Nun gibt es nur noch ein Spiel vor Palworld: Battle-Royale-Shooter PUBG.

Palworld knackt zwei Millionen Spieler auf Steam

Laut SteamDB waren es am gestrigen 24. Januar 2.018.905 Pal-Züchter, die gleichzeitig Ressourcen sammelten, Basen bauten oder eben auf Monster-Jagd gingen. Was es in Palworld noch so alles zu tun gibt und vor allem, ob das auch Spaß macht, erfahrt ihr in unserem Early-Access-Test.

Bereits einen Tag zuvor schlug Palworld das Steam-Urgestein Counter-Strike und überschritt den neun Monate alten Rekord des beleibten Multiplayer-Shooters von 1,82 Millionen Spielern.

Die Lücke wächst: Zu den folgenden Plätzen wird der Abstand immer größer. Auf Platz 4 befindet sich aktuell Lost Ark mit 1,32 Millionen Spielern, dann folgt Dota 2 mit knapp 1,3 Millionen. Das nächste und letzte Spiel, das die Million knackte, ist Cyberpunk 2077.

Nur PUBG war größer

Der Abstand zwischen Platz 1 und 2 ist allerdings nach wie vor groß. Seit sechs Jahren sitz PUBG auf Steams Thron. Am 8. Januar 2018, nur wenige Wochen nach dem vollen Release, erreichte der Shooter 3.257.248 gleichzeitig aktive Spieler.

Palworld hat noch große Ziele

In einem Interview mit Automaton erklärte der CEO von Entwickler Pocket Pair Takuro Mizobe, dass Palworld erst zu etwa 60 Prozent fertig sei.

Schon in der Roadmap für die Early-Access-Phase finden sich viele neue Inhalte. Dazu zählen PvP-Modi und Raid-Bosse. Außerdem soll es Crossplay zwischen Steam und Xbox geben, wobei in diesem Zuge laut der Entwickler wohl auch die derzeit bestehenden Unterschiede zwischen Xbox/Game Pass- und Steamversion hinfällig werden.

Was nach dem vollen Release ansteht, ist aktuell noch nicht bekannt. Der Early Access soll allerdings auch mindestens ein Jahr dauern.

Schon zu Veröffentlichung dieses Artikels kratzt Palworld bereits wieder an der 2-Millionen-Marke. Glaubt ihr, dass es in den kommenden Wochen PUBG überholen wird oder vermutet ihr eher ein Abflachen des Hypes? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.