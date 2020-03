Panzer Corps Gold: Jetzt gratis für alle Plus-Mitglieder

Diesen Monat bekommen alle Plus-User nicht nur eine Vollversion geschenkt, sondern gleich zwei! Mit der Gold Edition von Panzer Corps bekommt ihr das Basisspiel inklusive aller DLCs und Erweiterungen - in einem Wert von 28,99€!

Sichert euch jetzt euren Key!

Panzer Corps gilt als der geistige Nachfolger von Panzer General. Das rundenbasierte Strategiespiel schickt euch in den Zweiten Weltkrieg. Hier könnt ihr mit klassischem Hexfeld-Gameplay eine Vielzahl historischer Kämpfe und fiktiver Ereignisse austragen und alle Fronten des Zweiten Weltkriegs erleben - vom verschneiten Russland bis hin zu den Wüsten Nordafrikas.

Neben dem Basisspiel bekommt ihr in der Gold Edition alle DLCs und Erweiterungen:

Außerdem wird der Wiederspielwert zusätzlich durch den Zugang zu etlichen Mods und Kampagnen aus der Community erhöht.

Den Key gibt es für jeden Plus-User geschenkt. Das ist keine Verlosung - euren Key bekommt ihr sofort nach Angabe eurer Mailadresse.

Jetzt Key für Panzer Corps Gold sichern

Wir haben Panzer Corps 2 im deutschlandexklusiven Text- und Video-Review so ausführlich gespielt wie niemand sonst. Und das schon zwei Wochen vor Release! Erfahrt bei GameStar Plus, ob sich der Kauf lohnt, wie gut die Künstliche Intelligenz der Computergegner ist und ob das Strategiespiel einen Award abstaubt.



Weltexklusiver Test: Panzer Corps 2 tritt uns in den Hintern - und wir schlagen gern zurück!

Test-Video: Das erste Strategie-Highlight 2020