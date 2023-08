Eins der meistgewünschten Steam-Spiele weltweit kündigt drei Beta-Wochenenden an

Da kann man schon mal den Humpen heben: Party Animals startet bald in die Beta!

Quizfrage: Was erscheint hoffentlich bald und thront in der Liste der meistgewünschten Steam-Spiele auf Platz 2? Ja, Hollow Knight: Silksong, aber darum geht es hier nicht. Wir wollten nur alte Wunden aufreißen, hehe. Aber was sitzt auf Platz 4 der meistgewünschten Steam-Spiele und sieht unglaublich süß und super spaßig aus? Richtig, Party Animals!

Mit etwas Glück könnt ihr die Multiplayer-Gaudi in Kürze selbst ausprobieren. Das Interesse dürfte groß sein, denn mit zum Zeitpunkt dieses Artikels stolzen 444.284 Followern schlagen Hund, Katze, Otter und Co. sogar Starfield (369.620) - nimm das, Todd Howard!

Wir fassen für euch alle Infos zu den gleich drei Closed Betas von Party Animals zusammen.

Alle Infos zur Closed Beta von Party Animals

Wann starten die Closed Betas und wie lange laufen sie? Uns liegen bereits die konkreten Zeiträume vor, in denen ihr den Koop-Brawler ausprobieren könnt, wenn ihr ausgewählt werdet:

Vom 1. September 2023, 14 Uhr bis zum 3. September 2023, 14 Uhr

Vom 8. September 2023, 14 Uhr bis zum 10. September 2023, 14 Uhr

Vom 15. September 2023, 14 Uhr bis zum 19. September 2023, 5:59 Uhr

Wie nehme ich an der Closed Beta teil? Besucht die Steam-Produktseite, um euch dort für den Spieltest anzumelden, indem ihr auf die Schaltfläche Zugriff anfordern klickt.

Muss ich das Spiel vorbestellen, um an der Beta teilzunehmen? Nein - eine Vorbestellung garantiert euch zwar verschiedene Ingame-Boni, aber keine Teilnahme an den Closed Betas.

2:04 Party Animals erklärt, was ihr in dem flauschigen Party-Prügler alles anstellt

Worum geht's in Party Animals überhaupt?

In Party Animals schlüpft ihr in die Haut respektive das Fell eines niedlichen Tieres, das sich mit anderen Tieren zünftig kloppt. Egal ob im Nahkampf oder mit Schusswaffen: Was zählt, ist das Besiegen eurer verdammt süßen Widersacher!

Damit die Action noch verrückter wird, hat eine Physik-Simulation ständig ihre Finger im Spiel. Das seht ihr bereits an der Art und Weise, wie die Tiere durch die Gegend laufen. Einen besseren Eindruck von Party Animals verschafft euch auch der obige Trailer, bei Interesse also gerne mal reinschauen.

Habt ihr Interesse an Party Animals und euch deshalb auch bereits für die Closed Betas angemeldet? Wisst ihr schon, welches niedliche Tier ihr als erstes spielen werdet? Oder kann derlei Multiplayer-Gekloppe schon lange nicht mehr das Tier in euch wecken? Wir sind gespannt auf eure Meinungen, also schreibt sie uns gerne in die Kommentare!