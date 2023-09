Neu bei Steam: Das meistgewünschte Spiel auf Steam erscheint diese Woche

Auf Steam erwartet euch diese Woche jeden Tag ein Highlight.

Nachdem die letzte Woche bei Steam ein weniger mager ausgesehen hatte, können wir diese Woche wieder aus dem Vollen schöpfen - denn es erwarten euch gleich eine ganze Handvoll großer Releases!

Unter anderem erscheint mit Party Animals das meistgewünschte Spiel auf Steam. Welche weiteren Highlights diese Woche erscheinen, erfahrt ihr, wie jeden Montag, in unserer Übersicht über die Neuveröffentlichungen bei Steam.

Die Highlights der Woche

Lies of P

Genre: Soulslike | Entwickler: Recreate | Release: 18. September (Steam)

In Lies of P taucht ihr in ein spannendes Soulslike-Abenteuer ein, das die Geschichte von Pinocchio aufgreift und sie vor dem Hintergrund der dunklen Eleganz der Belle Epoque in Szene setzt. Für uns die beste Bloodborne-Alternative für den PC:

Lies of P im Test Endlich eine hochklassige Alternative zu Bloodborne! von Elena Schulz

Mortal Kombat 1

Genre: Fighting Game | Entwickler: Recreate | Release: 19. September (Steam)

Mortal Kombat 1 ist ein Reboot der Mortal-Kombat-Reihe: In der neuen Ära warten ein neues Universum inklusive aufwendig inszenierter Story, ein neues Kampfsystem und natürlich haufenweise berüchtigte Fatalitys.

Party Animals

Genre: Brawler | Entwickler: Recreate | Release: 20. September (Steam)

In Party Animals prügeln sich süße Tiere in wirklich witzigen Arenakämpfen bewusstlos. Durch die fantastische Physik-Engine folgt hier eine absurde Situation auf die nächste. In unserem Test hat Party Animals sogar besser abgeschnitten als Starfield:

Party Animals im Test Das meistgewünschte Spiel auf Steam hat unsere Erwartungen übertroffen von Dennis Zirkler

Payday 3

Genre: Koop-Shooter | Entwickler: Recreate | Release: 21. September (Steam)

Payday 2 gilt bis heute alles eines der beliebtesten Koop-Spiele aller Zeiten, mit Payday 3 wird die Shooter-Serie endlich fortgesetzt. Euch erwarten wieder zahlreiche verschiedene Überfälle und dutzende verschiedene Waffen und Upgrades, die ihr mit dem erbeuteten Geld kaufen könnt.

Weitere Releases der Woche

Montag, 18. September

Humanitz (Early Access): In diesem Survival-Spiel aus der Iso-Perspektive müsst ihr in der Zombieapokalypse so lang wie möglich überleben. Ein umfangreiches Basenbausystem soll euch dabei helfen.

Builders of Greece: Prologue: Der kostenlose Prolog zum kommenden Aufbauspiel in der griechischen Antike kommt vom umstrittenen Publisher PlayWay, der die Spieler schon seit Jahren auf das Schwesterspiel Builders of Egypt warten lässt.

Dienstag, 19. September

Mall Craze (Early Access): In diesem Aufbauspiel baut ihr euer eigenes Shopping-Center mit Geschäften, Restaurants, Kinos und mehr.

Mittwoch, 20. September

Moonstone Island: In dieser Life Sim erwartet euch eine Mischung aus Pokémon und Stardew Valley.

Warhaven: Das Free2Play-Mittelalter-Battlefield setzt auf Massenschlachten mit Magiern, Rittern, Priestern und Bogenschützen.

Donnerstag, 21. September

Airship: Kingdoms Adrift: Hier baut ihr im Stil von Mount & Blade euer eigenes Imperium auf. Gekämpft wird aber mit eurer eigenen Luftschiffflotte statt mit einer mittelalterlichen Armee.

Astrea: Dieser Roguelite-Deckbuiler möchte mit einem besonderen Kampfsystem aus der Masse herausstechen: Hier kämpft ihr nämlich mit Würfeln statt mit Karten.

Diese Woche warten echt einige Highlights auf euch. Auf welches freut ihr euch am meisten? Coole Heists in Payday 3? Prügeleien in Party Animals und Mortal Kombat 1? Oder doch ein düsterer Soulslike-Ausflug in Lies of P? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!