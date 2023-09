Das meistgewünschte Spiel auf Steam ist jetzt draußen: Das steckt in Party Animals zum Launch

Die Party Animals warten auf euch, damit ihr helft, in der turbulenten Physik-Klopperei als Sieger vom Treppchen... zu fallen.

Es ist wild, es ist physikbasiert und niedliche Tierchen mit einem Aggressionsproblem tragen dort in unterschiedlichsten Umgebungen ihre Streitereien aus - auf die rabiat-tollpatschige Weise: Party Animals ist auf Steam erschienen und hierüber müssten sich laut der Liste der meisterwarteten Spiele fast eine halbe Million Spieler freuen.

Was ist Party Animals?

Die Hälfte der Erklärung steckt bereits im Titel, es ist ein Party-Spiel. Es geht also darum, möglichst einfach für lockere Unterhaltung mit einer Prise Wettbewerb zu sorgen. Genrevorreiter wie Mario Party Superstars sind hier altbekannte Beispiele.

Was machen die Spieler in Party Animals? Ihr tretet in der Haut von einem Tier eurer Wahl in Arenen gegeneinander an. Eure Gegner sind die anderen Tierchen sowie die Physikengine. Denn jede Aktion hat Folgen und so finden sich rasch alle Kontrahenten in einem wild-lustigen Chaos wieder.

Abwechslungsreiche Umgebungen, die eine Vielzahl an Gefahren für euch oder eben Optionen zur Eliminierung der Gegner mitbringen sowie Ausrüstung sorgen derweil für Spaß. Dabei kann selbst das Aufheben von Items zu einer erheiternden Herausforderung werden, denn wie gesagt: Die Physik beherrscht alles.

Wer mehr wissen möchte, schaut am besten im Test von unserem GameStar-Party-Experten Dennis vorbei.

Und wer einfach mal beispielhaft Gameplay sehen möchte, um sich einen audio-visuellen Eindruck von dem Tier-Chaos zu verschaffen, der oder die schaut das folgende Video. Danach wisst ihr, worauf ihr euch gemeinsam mit euren Freunden oder der Familie einlasst.

18:15 Party Animals: Die GameStar-Kuh macht kurzen Prozess

Was steckt zum Release drin im Party-Paket?

Für rund 18 Euro bekommt ihr Folgendes:

Drei Spielmodi Team Deathmatch: selbsterklärend, Teams hauen sich auf die Mütze, wer die meisten Punkte sammelt, gewinnt. Arcade: je nach Karte gibt es verschiedene Herausforderungen für die Teams abseits der Kämpfe miteinander zu meistern. Wer seine Leben am längsten behält, gewinnt. Last Stand: Wer als Letzter noch lebendig ist, gewinnt.

20 verschiedene Karten , zwei für den Arcade-Modus

, zwei für den Arcade-Modus 200 kosmetische Items, aber Achtung: Ingame-Shop mit Option zum Kauf mit Echtgeld!

Ingame-Shop mit Option zum Kauf mit Echtgeld! Crossplay zwischen PC und Xbox

Gibt es Bots? Wenn ihr partout nicht online oder lokal mit anderen Menschen spielen wollt oder könnt, dann bieten Bots ihre Dienste an, ja. Aber diese sind nicht die Hellsten. Sie kämpfen sich zwar souverän durch die Arenen, sind aber mit den vielen einzigartigen Map-Mechaniken oft überfordert.

Warnung: Es gibt kein Anti-Cheat-System. Nehmt Niederlagen gegen Fremde also bitte nicht allzu ernst, es wird vermutlich Cheater geben.

Und? Werdet ihr in Party Animals einmal reinspielen oder freut ihr euch sogar schon seit Langem gemeinsam mit eurem Freundeskreis auf die wilde Physik-Klopperei der abgedrehten Tierchen? Sind Party-Spiele generell euer Ding oder nur wenige spezielle, wie vielleicht Party Animals? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!