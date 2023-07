Patch 1.2.0 für Zelda: Tears of the Kingdom erschienen, hier die wichtigsten Änderungen

Wir trauern um einen weiteren Glitch. Bitte legt eine Schweigeminute für ihn ein.

Nintendo hat Patch 1.2.0 für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom veröffentlicht. Der behebt sogar eine überraschend lange Liste an Fehlern (für Nintendo-Verhältnisse) und ja, auch ein weiterer Duplication-Glitch wurde gefixt, wodurch mal wieder eher Bestürzung als Freude über das Update in der Zelda-Community herrscht.

Wir haben die Highlights aus den Release Notes für euch herausgepickt. Die kompletten Änderungen findet ihr ebenfalls weiter unten, denn: Dafür lohnt sich die bei uns sonst übliche Seite 2 einfach nicht.

Die Highlights von Patch 1.2.0

Zwei Punkte dürften in diesem Update für euch besonders wichtig sein:

Story-Blocker wurden entfernt: In einer Reihe von Hauptquests konnte es bisher passieren, dass ihr unter bestimmten Umständen keinen Fortschritt mehr erzielen konntet. Diese Plot-Stopper sind mit dem neuen Patch Geschichte.

In einer Reihe von Hauptquests konnte es bisher passieren, dass ihr unter bestimmten Umständen keinen Fortschritt mehr erzielen konntet. Diese Plot-Stopper sind mit dem neuen Patch Geschichte. In-Game-Items via Switch News Kanal: Wenn ihr in eurem Home-Menü der Nintendo Switch auf den News-Kanal wechselt, solltet ihr in Zukunft die Augen nach Zelda-Artikeln offenhalten. Denn dann kann es durchaus sein, dass ihr innerhalb dieser Newsartikel auf Knopfdruck Items ins Spiel transferiert bekommt. Patch 1.2.0 stellt die technischen Weichen dafür.

Wenn ihr in eurem Home-Menü der Nintendo Switch auf den News-Kanal wechselt, solltet ihr in Zukunft die Augen nach Zelda-Artikeln offenhalten. Denn dann kann es durchaus sein, dass ihr innerhalb dieser Newsartikel auf Knopfdruck Items ins Spiel transferiert bekommt. Patch 1.2.0 stellt die technischen Weichen dafür. Bye, bye, Glitch: Es ist nicht der erste, aber bislang der wohl populärste Glitch bei vielen Fans gewesen. Mit ein paar Handkniffen konntet ihr eure wertvollsten Items duplizieren. Jetzt hat Nintendo natürlich auch diese Lücke geschlossen. Das sorgt auf Reddit für die üblichen Ich werde nicht updaten! -Kommentare.

Alle Änderungen von Patch 1.2.0

Hier noch wie versprochen die - leider nur auf englisch verfügbaren - kompletten Release Notes des neuen Updates:

By starting the game from within certain articles released on a specific Switch News channel (accessed via the HOME Menu) players can receive a number of in-game items. Depending on the state of gameplay progression or the location in which the data is reopened, there may be cases in which the items cannot be received.



Additional Fixes

Fixed an issue where players could not progress beyond a certain point in the main quests “A Mystery in the Depths” and “Secret of the Ring Ruins”, the side adventures “Hateno Village Research Lab” and “Lurelin Village Restoration Project”, the shrine quest “Dyeing to Find It”, and the side quests “Village Attacked by Pirates”, “The Incomplete Stable”, and “Seeking the Pirate Hideout”. Downloading the update will allow players to proceed past that point.

Fixed an issue preventing fairies from appearing under certain conditions when they originally should have appeared.

Fixed an issue preventing the meals provided by Kiana of Lurelin Village from changing under certain conditions.

Several issues have been addressed to improve the gameplay experience.