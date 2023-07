Zelda-Spieler entdeckt nach 435 Stunden einen Trick, der das schlechteste Item super wertvoll macht

Links Magen kann aufatmen, denn ab sofort muss er keine Matschepampe mehr herunterwürgen.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist ein so großes Spiel, dass ein einzelner Fan wohl gar nicht alles in einem einzigen Durchlauf entdecken kann. Glücklicherweise ist das auch gar nicht nötig, denn die Zelda-Community ist bekanntlich stets hilfsbereit und teilt ihr Wissen mit anderen.

Diesmal freut sich Links Magen. Denn wenn ihr es im Spiel immer wieder fertigbringt, an der Kochstelle selbst scheinbar einfachste Gerichte zu verhauen, dann haben wir jetzt hervorragende Neuigkeiten für euch. Ein simpler Trick hilft euch dabei, das ungenießbare Essen doch noch zu retten!

Bye, bye, Magenschmerzen!

Worum geht's? Um die dubiose Matsche, die sich zuhauf in unserem Inventar befindet. Ganz genau, jener verpixelte Haufen Unrat, den sich Link aufgrund unserer kulinarischen Unfähigkeit in den Mund stopfen soll. Das sorgt dafür, dass der Recke von Hyrule öfters in die Büsche verschwinden muss, als ihm lieb ist.

Das ist aber kein Grund, die dubiose Matsche einfach wegzuschmeißen! Mit ein paar Schritten verwandelt ihr den Fraß in ein echt nützliches Notfall-Gericht, wie euch ein TikTok-Kanal vorführt. Bevor er diesen Trick herausgefunden hat, hat der User nach eigenen Angaben bereits stolze 457 Stunden im Spiel verbracht.

Es geht ganz leicht: Ihr müsst also nur in die Rikona-Hügel (den genauen Ort haben wir euch auf diesem Screenshot markiert) und dem dortigen Meisterkoch läppische fünf Rubine zahlen. Dafür verwandelt sich die nutzlose Matsche in nützliche Monster-Medizin, die deutlich mehr Herzen auffüllt.

Natürlich haben wir noch weitere coole Geschichten aus Hyrule für euch auf Lager:

Hand aufs Herz: Kanntet ihr diese Höhle bereits und wusstet deshalb schon lange von diesem Trick, um dubiose Matsche in etwas deutlich Wertvolleres zu verwandeln? Oder habt ihr soeben zum ersten Mal davon gehört und freut euch nun schon tierisch darauf, endlich die Pixelhaufen in eurem Inventar loszuwerden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!