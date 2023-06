Sorry, Zelda-Fans: Der Traum vom Kinofilm ist gerade geplatzt

Hoffentlich müssen wegen dieser Nachricht jetzt nicht noch mehr unschuldige Koroks leiden.

Es sieht ganz danach aus, als dürfte Link in absehbarer Zeit doch nicht seiner Prinzessin auf der großen Leinwand zur Hilfe eilen. Nachdem erst vor wenigen Tagen Gerüchte die Runde machten, dass das Studio hinter Super Mario Bros. an einem The Legend of Zelda-Kinofilm arbeitet, gibt es jetzt ernüchternde Neuigkeiten.

Sorry Link, dein Kinofilm ist in einem anderen Schloss

Der Chef von Illumination höchstpersönlich äußert sich zu den Spekulationen - und erteilt ihnen eine klare Absage: Laut Chris Meledandri befindet sich momentan kein Zelda-Kinofilm in Entwicklung (zumindest bei Illumination). Im Gespräch mit The Wrap verrät er:

Ich weiß nicht, woher [das Gerücht] kommt. Ich kann verstehen, dass die Leute irgendwo ihre Rückschlüsse ziehen, weil wir natürlich eine großartige Erfahrung hatten [mit Nintendo bei Super Mario Bros.) zusammenzuarbeiten.

Benjamin Renner, der den nächsten Film von Illumination mit dem Titel Migration als Regisseur verantwortet, äußert sich ebenfalls zu der Aufregung um einen möglichen Zelda-Kinofilm. Ihm zufolge gibt es so gut wie jede Woche ein Gerücht dieser Art. Und dieses Mal hat sich die Spekulation nun mal um The Legend of Zelda gedreht.

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Ein Zelda-Kinofilm ist damit aber nicht komplett vom Tisch: Immerhin planen Nintendo und Illumination, auch in Zukunft für weitere Produktionen gemeinsame Sache zu machen. Und wenn man sich den maßgeblichen Erfolg des Super Mario Bros.-Films und natürlich auch der Legend of Zelda-Spiele anschaut, ist das alles andere als verwunderlich.

Ob und wann Link damit tatsächlich irgendwann mal auf der großen Leinwand das Master Sword zückt und unschuldige Koroks malträtiert, muss sich aber erst zeigen. Zumindest aktuell arbeitet Illumination nicht an so einem Projekt - das kann sich aber früher oder später auch noch ändern.

Was ihr sonst zum neuesten Zelda-Release The Tears of the Kingdom oder auch dem Super Mario Bros.-Kinofilm wissen solltet, erfahrt ihr übrigens unter den obigen Links. Werft am besten einfach mal selbst einen Blick hinein.

Wie steht ihr zu der Nachricht, dass nun erstmal doch kein Zelda-Kinofilm kommt: Hättet ihr euch auf ein Projekt dieser Art gefreut? Oder könnt ihr guten Gewissens darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!