Als Zelda-Fan müsst ihr stark sein, wenn ihr auf mehr Remakes hofft

Das Remake von Link's Awakening brachte den Klassiker in 3D auf die Switch.

Das 2019er Remake des Game-Boy-Klassikers Zelda: Link's Awakening weckte bei manchen Fans die Hoffnung, dass Nintendo künftig weitere alte Spiele in die Gegenwart zurückholen könnte. Wie toll wäre bitte die Vorstellung, Ocarina of Time mit schicker Grafik auf der Switch zu spielen? Mindestens sehr toll!

Allerdings stehen die Chancen dafür schlecht: Im Interview mit der niederländischen Sender RTL Nieuws erklärte der Zelda-Produzent Eiji Aonuma, dass Nintendo sich am liebsten auf die Zukunft der Reihe konzentrieren will. Keine schlechte Nachricht per se, aber wohl für Remakes und Remaster.

Das sagt Nintendo konkret

Im Interview ging es auch darum, dass sich Breath of the Wild und Tears of the Kingdom sehr stark von den Wurzeln der Reihe wegbewegten, vor allem wegen der weitestgehend offenen Welten und der spielerischen Freiheit.

Dazu lautete die Frage, ob Nintendo wieder eher lineare, klassische Zeldas machen möchte. Die Antwort von Producer Aonuma ist recht klar, und schmälert nebenbei auch die Chancen auf ein Remake:

Es ist schwer, etwas über die Zukunft zu sagen. Aber dank der früheren Zeldas gibt es jetzt ein Spiel wie Tears of the Kingdom. Dieses Spiel wurde aus den Ideen geboren, die wir in der Vergangenheit hatten. Wir versuchen immer, etwas zu machen, das mehr bietet als frühere Produktionen. In dieser Hinsicht beschäftigen wir uns nicht mehr wirklich mit unseren alten Spielen. Wir konzentrieren uns lieber auf die Zukunft.

Dieses freie und offene Spieldesign in den beiden jüngsten Zelda-Spielen stellt übrigens nicht nur einen Abstecher für Nintendo dar, sondern weist den Weg in Richtung Zukunft:

Gänzlich ausgeschlossen sind weitere Remakes von The Legend of Zelda nicht. Aber Stand jetzt gibt es keine Hinweise darauf, dass Nintendo alte Titel neu auflegen möchte. Besonders angesichts der möglichen nächsten Switch-Konsole rechnen wir eher mit einem ganz neuen Teil.

Seid ihr über die vielen Details des neuesten Serienteils im Bilde? Im obigen Video seht ihr, welche versteckten Geheimnisse in Tears of the Kingdom warten.

