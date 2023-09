Patch Quest gratis bei GameStar Plus

Ein einziger Entwickler hat insgesamt sieben Jahre an Patch Quest gearbeitet und diese Hingabe merkt man an jedem Detail des frischen Genre-Mix. Das Spiel kombiniert Metroidvania und Bullet-Hell-Elemente mit der zufälligen Inhalts-Generierung aus Rogue-Lite-Titeln. Anders als bei den meisten anderen Genre-Vertretern könnt ihr hier aber den Schwierigkeitsgrad so anpassen, wie ihr ihn haben wollt. Noch leichter könnt ihr es euch machen, indem ihr die Karte zu zweit im Koop erkundet.

Erforscht die Insel, zähmt Monster und kombiniert Skills

Mit euren selbst erstellen Charakteren macht ihr euch auf die Suche nach Artefakten, die in insgesamt zwölf unterschiedlichen Zonen verstreut sind und von großen Bossgegnern bewacht werden. Auf dem Weg dahin sammelt ihr zufällig verteilte Fähigkeiten und Munitionstypen, die ihr so kombiniert, wie es eurem Spielstil entspricht. Noch mehr Möglichkeiten zur Kombination gibt es durch die gegnerischen Monster, die ihr per Lasso einfangen könnt. Einmal gefangen, schickt ihr sie entweder an euer Basiscamp und ruft sie später, oder reitet direkt auf ihnen los und nutzt ihre speziellen Fähigkeiten zu eurem Vorteil.

Wenn euch das immer noch nicht genug Kombinationsmöglichkeiten sind, dann könnt ihr eure Monster auch als zusätzlichen Begleiter herbeirufen und auch noch um bis zu drei Stufen aufleveln, wodurch sie neue Fähigkeiten bekommen. Zusammen mit unterschiedlichen Buffs und Debuffs, wie das Niesen, das euren Charakter ab und zu kurz stehen lässt, gibt es unglaublich viele Kombinationen aus Munitionsarten, Monstern, Skills und Buffs für euch zu entdecken.

Was sich bei jedem Anlauf ändert und was ihr behaltet

Das Layout der Weltkarte und die Position von Bossen und Dungeons sind dabei immer gleich, nur der Inhalt der namensgebenden Patches, aus denen die Welt besteht, wird bei jedem Anlauf zufällig generiert. Ihr könnt aber einzelne Kacheln "anpinnen", die dann selbst nach eurem Tod so bleiben, wie sie sind. So könnt ihr euch beispielsweise Kacheln mit Items, oder Upgrades an strategisch klugen Orten sichern.

Segnet ihr doch mal das Zeitliche, bleiben euch besiegte Bosse und eroberte Bereiche auch nach eurem Ableben erhalten und müssen nicht erneut besiegt werden. Geöffnete Tore und Abkürzungen bleiben geöffnet und erleichtern euch den Fortschritt auf der Weltkarte. Außerdem behaltet ihr euer Charakter-Level, die darüber freigeschalteten Fähigkeiten und alle Monster, die ihr ins Basiscamp geschickt habt.

Noch nicht genug?

Wenn ihr die Story beendet habt, und nicht gleich nochmal von vorne anfangen wollt, gibt es seit dem letzten Update auch einen Challenge-Modus mit zahlreichen Herausforderungen, in denen ihr eure Patch-Quest-Skills messen könnt. Der Entwickler von Patch Quest erzählt euch in seinem Video, welche Herausforderungen auf euch warten:

Ab sofort können alle Plus-Mitglieder ihren Key bis 23:59 Uhr am 31. Oktober abholen und diesen bis einschließlich 03. Novembver für Patch Quest (Steam) bei Gamesplanet einlösen.

Vollversion aktivieren, so geht´s:

Ans Ende dieser Seite scrollen Button "Jetzt Gratis-Spiel sichern" klicken Gutscheincode kopieren Patch Questbei Gamesplanet in den Warenkorb legen Gutscheincode im Warenkorb einlösen Spielpreis wird auf 0€ reduziert Bestellung abschließen Direkt bei Steam aktivieren und spielen!