Path of Exile 2 meldet sich erstmals seit 2 Jahren mit Gameplay zurück

Diablo 4 ist gerade erst erschienen, schon meldet sich der größte Konkurrent nach einer gefühlten Ewigkeit zurück: Beim Summer Games Fest 2023 hat der neuseeländische Entwickler Grinding Gear Games erstmals seit zwei Jahren neues Gameplay zu Path of Exile 2 gezeigt.

Das zeigt der neue PoE 2 Trailer

Was gibt’s zu sehen? Der recht kurze Gameplay-Clip zeigt eine Hexe, die an einem Strand aufwacht – ganz genau wie in Path of Exile 1. Sie kämpft sich anschließend durch eine Horde von Zombiekannibalen, die ebenfalls an die ersten Feinde des Vorgängers erinnern.

Einige ihrer Fertigkeiten wie der Kettenblitz und die Eisnova dürften PoE-Veteranen bekannt vorkommen, der Trailer zeigt aber auch einige neue Skills wie eine Art arkanen Meteoriten. Zum Abschluss des Trailers könnt ihr sehen, wie ein muskelbepackter Endgegner durch eine Tür bricht. Auch dieser erinnert an den Anfang des ersten Teils, wo man bekanntlich auf den hünenhaften Hillock trifft.

Nächsten Monat gibt’s noch mehr Neuigkeiten

Das kurze Video dient als Trailer für die große ExileCon 2023, die dieses Jahr endlich wieder live und vor Ort in Neuseeland stattfinden wird. Die PoE-Messe findet am 28. und 29. Juli 2023 statt und wird viele neue Infos zum nachfolger liefern.

Unter anderem wird dort der Termin für den Start der Beta bekannt gegeben, aber ihr könnt euch auch auf neue Informationen zum Smartphone-Ableger Path of Exile Mobile und der neuen Erweiterung für PoE 1, die zusammen mit Patch 3.22 erscheinen wird, freuen.