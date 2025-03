Was Path of Exile 2 mit dem riesigen Update Dawn of the Hunt abliefert, würde woanders als Addon durchgehen

2:43 Neue Klasse, Endgame 2.0 und mehr: Path of Exile 2 zeigt im Trailer sein riesiges Update 0.2.0

Mit Patch 0.2.0 liefert Grinding Gear Games das bislang größte Update für Path of Exile 2. Dawn of the Hunt bringt am 4. April um 21 Uhr nicht nur eine komplett neue Klasse ins Spiel, sondern krempelt das Endgame um, erweitert das Crafting und lässt euch mit neuen Ascendancies, Fähigkeiten und Items viele neue Builds ausprobieren.

Wir stellen euch alle Neuerungen in unserer großen Übersicht vor.

Die Huntress ist da und kommt mit weiteren Unterklassen

Die erste neue Klasse seit dem Start des Path of Exile 2 Early Access hört auf den Namen Huntress. Diese flinke Azmeri-Kriegerin kombiniert flinke Nahkampfangriffe mit Wurfattacken, setzt Wirbelwinde in Brand, zwingt Gegner mit Blutungs-Effekten in die Knie und kann sogar Tierbegleiter zähmen.