Accounts und Items gestohlen: In Path of Exile 2 werden immer mehr Spieler gehackt

Das Action-Rollenspiel Path of Exile 2 hat aktuell scheinbar mit einem großen Sicherheitsleck zu kämpfen. Auch Zahlungsdaten von Spielern sind betroffen.

Nur vier Wochen nach dem von vielen Spielern sehnlichst erwarteten Early-Access-Start von Path of Exile 2 scheint es aktuell große Sicherheitsprobleme bei dem Action-Rollenspiel zu geben.

Denn in Online-Foren wie Reddit und auf Steam berichten zahlreiche Fans aktuell von Account-Hacks, bei denen Unbekannte ihre hart erarbeiteten Inventarinhalte gestohlen oder sich gar an hinterlegten Zahlungsdaten bedient hätten. Wir fassen zusammen.

Wer in Path of Exile 2 guten Loot haben will, der muss oft lange dafür grinden. Dumm nur, wenn der hart erarbeitete Inventarinhalt dann plötzlich vom Erdboden verschluckt ist. Doch genau das ist im gefeierten Action-RPG vom neuseeländischen Entwicklerstudio Grinding Gear Games nun offenbar wegen Hackangriffen der Fall.

Online berichten zahlreiche Betroffene, dass per VPN von mehreren verschiedenen Orten aus auf ihre PoE2-Konten sowie verknüpfte Steam-Accounts zugegriffen wurde. Es habe zwar eine Benachrichtigung über den Zugriffsversuch gegeben, die Zwei-Faktor-Authentifizierung scheint jedoch kein ausreichendes Hindernis für die Täter gewesen zu sein.

Wertvolle Inventargegenstände wie Divine Orbs seien anschließend verschwunden gewesen.

Doch das ist noch nicht alles. Ein Nutzer auf Reddit berichtete etwa, dass mit der in seinem Konto hinterlegten Zahlungsmethode mehrere Path of Exile 2 Early Access Pakete gekauft wurden. Er habe den Support von Grinding Gear Games benachrichtigt, bislang jedoch keine Antwort erhalten.

Scheinbar sei man in Neuseeland noch in den Weihnachtsferien, schreibt ein anderer Reddit-Nutzer resigniert.

Eine erste Vermutung

Ein weiterer Nutzer vermutet, dass beim Handeln mit anderen Spielern in PoE2 eure Sitzungs-ID zumindest zeitweise offengelegt werden könnte. Damit könnten böswillige Unbekannte fast ungehinderten Zugriff auf euren Account erhalten.

Tatsächlich weist das Community-Team von Grinding Gear in einem älteren Foreneintrag von 2022 darauf hin, diese ID niemals öffentlich zu teilen, denn sie gibt dem Empfänger fast vollständigen Zugriff auf euer Path of Exile-Konto [...], sodass er fast alle Aktionen durchführen kann, wie z. B. persönliche Informationen einsehen, eure Punkte ausgeben oder in den Foren unter eurem Namen posten.

Zur Ursache der aktuellen Hackerattacke gibt es indes noch kein offizielles Statement vom neuseeländischen Entwicklerstudio. Das Supportteam bittet im Forum aber darum, sich per E-Mail an [email protected] zu wenden, sollte euer Konto von den unbefugten Zugriffen betroffen gewesen sein.

Seid ihr von dem Path-of-Exile-Hack betroffen? Schreibt es uns in die Kommentare!