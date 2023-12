Path of Exile: Affliction-Erweiterung wird riesig und hat gleich drei brandneue Klassen

In Path of Exile: Affliction geht es düster vor sich. Und damit ist nicht nur die spärliche Beleuchtung gemeint.

Während wir noch auf Path of Exile 2 warten müssen, versüßen euch die Entwickler bei Grinding Gear Games bis dahin die Zeit. Denn mit Path of Exile: Affliction könnt ihr euch bereits am 8. Dezember 2023 auf ein umfangreiches Update zum ersten Teil freuen. Alle wichtigen Neuerungen der Erweiterung erfahrt ihr in diesem Artikel.

Neues Gebiet, neue Klassen und mehr

Neues Gebiet: Am 30. November 2023 wurde ein neuer Trailer zu Path of Exile: Affliction veröffentlicht. Dieser verrät nicht nur viele neue Informationen zum kommenden Update, sondern zeigt auch das neue Gebiet Viridian Wildwood. Das verschlägt euch in einen dunklen und verwinkelten Wald, der natürlich nur so vor Gegner strotzt. Aber seht einfach selbst:

1:43 Path of Exile: Der vielversprechende Trailer zur Affliction-Erweiterung zeigt drei neue Klassen

Neue Klassen: Durch unterschiedliche Arten von Winden werdet ihr zu Schreinen, Bossgegnern, Begegnungen und neuen Charakteren geleitet. Unter anderem zu drei Azmeri-Wanderern, die euch neben eurer aktuellen Klasse eine von drei neuen Aszendenz-Klassen verleihen können. Seht hier die Übersicht:

Wächter der Maji : Ihr könnt eure Waffen mit Tinktur überziehen und so mächtige Boni erhalten.

: Ihr könnt eure Waffen mit Tinktur überziehen und so mächtige Boni erhalten. Zauberer des Nebels : Tote Körper können als freundlicher Geist zurückgeholt oder gegessen werden, um Boni gegenüber Feinden des gleichen Typs zu erhalten.

: Tote Körper können als freundlicher Geist zurückgeholt oder gegessen werden, um Boni gegenüber Feinden des gleichen Typs zu erhalten. Wildwood Primalist: Ihr erhaltet Zauber mit zufälligen Modifizierungen von anderen Aszendenz-Klassen. Außerdem erhaltet ihr einen zusätzlichen Rucksack und könnt Kriegsschreie verwenden, um zusätzliche Items von toten Körpern zu erhalten.

Weitere neue Inhalte: Es werden 15 neue, einzigartige Items und neu gestaltete Edelsteine hinzugefügt. Außerdem startet die Affliction Challenge League und ihr könnt ihr euch über die Rückkehr von Ultimatum freuen. Wenn ihr nicht bis zum 8. Dezember warten wollt, könnt ihr bereits hier 30 Minuten Gameplay von Path of Exile: Affliction sehen:

Was haltet ihr von den neuen Informationen zu Path of Exile: Affliction? Freut ihr euch über die kommende Erweiterung? Welche zusätzlichen Inhalte würdet ihr euch noch wünschen? Freut ihr euch auf Path of Exile 2? Welche Wünsche und Befürchtungen habt ihr diesbezüglich? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!