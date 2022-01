Rollenspiel-Fans aufgepasst: Wer nach den gefühlt 500 Stunden Spielzeit in Pathfinder: Wrath of the Righteous noch immer nicht genug von den Abenteuern in Golarion bekommen kann, darf sich nun freuen. Denn mit dem ersten Story-DLC Inevitable Excess wird die Handlung fortgesetzt, und das sogar schon recht bald. Außerdem gibt es einen ersten Schwung an Bildern.

Wie fantastisch Pathfinder: Wrath of the Righteous ist, erfahrt ihr in unserem frisch aktualisierten Test. Dank der konstanten Verbesserungen stößt das Spiel nun selbst in unsere höchsten Wertungsregionen empor:

Werden die Helden zu Zeitreisenden?

Leider ist bislang noch recht wenig zur Story von Inevitable Excess bekannt. Die Entwickler verraten in ihrer offiziellen Pressemitteilung bislang nur folgendes:

Der Inevitable Excess -DLC wird die Spieler auf neue Abenteuer mitnehmen, die kurz vor dem Moment ihres größten Triumphes warten: dem Sieg über die Weltenwunde. Die Spieler verlassen Golarion und setzen beispiellose mythische Kräfte ein, um das Raum-Zeit-Kontinuum gegen den drohenden Kollaps zu verteidigen.

Was sagt uns dieses Statement? Nun, angesichts der Erwähnung des sagenumwobenen Raum-Zeit-Kontinuums lassen wir uns zu der Spekulation hinreißen, dass unsere Helden womöglich durch die Zeit reisen müssen, um eine Bedrohung abzuwehren oder deren Schäden wieder rückgängig zu machen. Ob wir mit dieser Vermutung richtig liegen, muss sich aber zunächst noch zeigen.

Immerhin gibt es schon jetzt etwas Futter für die verwöhnten Rollenspieler-Augen. Denn vier erste Bilder aus dem DLC machen schon jetzt Lust auf mehr - und unterstreichen zudem ebenfalls den thematischen Fokus auf Zeit. Immerhin könnt ihr an vielen Stellen in der Szenerie entweder Glocken, Zahnräder oder Uhren sehen, die damit in Verbindung stehen.

Der Release ist übrigens nicht mehr fern! Wenn es euch in den Fingern juckt, keine Panik: Inevitable Excess ist bereits ab dem 15. Februar 2022 erhältlich - entweder als Teil des Season Pass oder auch als separater Einzelkauf.

Apropops Kauf: Wenn ihr Pathfinder 2 noch gar nicht besitzt, aber ungeheuer Lust darauf bekommen habt, wäre jetzt ein geeigneter Zeitpunkt, um zuzuschlagen. Denn dank der derzeit laufenden Lunar- bzw. New-Year-Sales bei Steam, im Epic Store und natürlich auch bei GOG könnt ihr das Spiel derzeit 20 Prozent vergünstigt erwerben.

Freut ihr euch über den baldigen Inhaltsnachschub für Pathfinder 2? Was sind eure Vermutungen, worum genau sich die Handlung drehen wird? Schreibt uns eure Meinung und Vermutungen in die Kommentare!