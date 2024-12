Wer das Rollenspiel Pathfinder liebt, spart gerade im Sale 800 Euro und kriegt dafür 72 Bücher

Pathfinder 2. Edition ist gerade wieder bei Humble in Angebot. Bildquelle: Paizo

Regelmäßig stiehlt das größere Dungeons & Dragons ihm die Show. Dabei bringt Pathfinder ganz eigene Stärken mit! Das Pen&Paper-Rollenspiel ist für viele Fans sogar die spaßigere Alternative zu 5e – aber diesen Vergleich verlegen wir auf ein anderes Mal.

Stattdessen stellen wir euch ein Angebot vor, das sowohl für eingefleischte Pathfinder-Fans als auch für interessierte Neulinge spannend ist: Bei Humble erhaltet ihr gerade eine halbe Bibliothek aus Regelwerken, Abenteuern und mehr. Mit einem Rabatt von mehr als 800 Euro.

Das steckt im Humble-Paket zu Pathfinder

Wie üblich gibt es mehrere Bundles, im größten und teuersten stecken 72 digitale Bücher für 28 Euro. Der Gesamtwert beträgt 842 Euro – ihr spart also eine ganze Menge. Diese Inhalte bekommt ihr:

Komplettes Grundregelwerk für Pathfinder (2. Edition)

Spielleiterhandbuch

Drei Bände über Monster und Kreaturen

Mehrere Abenteuer, darunter auch mehrteilige Kampagnen

Vorgefertigte Charaktere mit passenden Artworks

Zusatzmaterial wie Charakterbögen und Maps

5:45 Was ist Pen&Paper? Unser Experte klärt die Grundlagen

Eine Nummer kleiner fällt das mittlere Bundle für 14 Euro aus. Darin stecken 37 Bücher, auch eine Einsteigerbox, ihr könnt also auch damit problemlos in Pathfinder starten. Das kleinste Päckchen bekommt ihr für 5 Euro, auch darin findet ihr Beginner-Box und ein paar Abenteuer – allerdings meist nur die Einstiege, die Fortsetzungen müsstet ihr euch dann anderswo beschaffen.

Wie üblich geht ein Teil der Erlöse an einen wohltätigen Zweck (ihr könnt optional auch mehr als den vorgeschlagenen Kaufpreis zahlen und so mehr spenden). Das aktuelle Pathfinder-Bundle unterstützt ComicBooks for Kids, eine gemeinnützige Organisation, die Kinder in Krebskliniken und Krankenhäusern mit altersgerechten Comics versorgt.

Pathfinder vs. Dungeons & Dragons: Kurze Übersicht

Kampf: Dungeons & Dragons 5e schreibt euch ziemlich fest vor, was ihr in jeder Runde anstellen könnt. Aktion, Bonusaktion, Bewegung, Reaktion. Pathfinder 2e vereinfacht das und gibt euch einfach drei Aktionen pro Zug. Zaubern und Zuhauen? Geht!

Charakterentwicklung: Während ihr in D&D 5e mit jeder Stufe neue Fähigkeiten bekommt, die durch eure (Sub)Klasse festgelegt werden, passt ihr in Pathfinder eure Helden vor allem über Feats an. So ist mehr kreativer Spielraum möglich – aber man kann sich auch verzetteln.

Skills: In D&D 5e bestimmt vor allem euer vorhandener oder nicht vorhandener Übungsbonus, wie gut ihr in einem Skill seid. In Pathfinder 2e sind eure Skills in aufsteigende Kategorien unterteilt, zum Beispiel Experte und Meister. Würfelproben werden außerdem nicht mit Vorteil oder Nachteil gewürfelt, sondern erhalten Boni oder Abzüge (ähnlich wie etwa in DSA).

Pathfinder 2e gibt's natürlich auch in gedruckter Version. Allerdings deutlich teurer als das digitale Humble-Bundle. Bildquelle: Paizo

Grundsätzlich bietet D&D 5e mehr Struktur und Pathfinder 2e mehr Freiheit. Was euch besser gefällt, ist Geschmackssache. Beide Systeme ähneln einander durchaus, ihr werdet euch also mit etwas Vorwissen schnell zurecht finden.

Bei Humble findet ihr – neben Videospielen, versteht sich – regelmäßig spannende Bücher-Angebote. Nicht nur Tabletop-Regelwerke und Kampagnen für eure Abenteuergruppen, sondern oft auch digitale Romane oder Comics. Wir halten für euch natürlich immer die Augen nach besonders spannenden Angeboten und Rabatten offen!