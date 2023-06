Pax Dei: Das Mittelalter-MMO mit riesiger Open World zeigt neues Gameplay und die Spielwelt

Die Spielwelt von Pax Dei soll ein Highlight für Mittelalter-Fans darstellen.

Auf der PC Gamer Show wurde neues Material zum Mittelalter-MMO Pax Dei gezeigt. Wie schon in früheren Trailern stand auch diesmal wieder die Spielwelt im Mittelpunkt, die euch eine atmosphärische Mittelalter-Szenerie bietet.

Wir haben euch die wichtigsten Infos zusammengefasst. Wenn ihr stattdessen lieber erst einmal selbst das neue Gameplay-Material sichten möchtet, steht euch das natürlich frei:

Vom eigenen Haus in die weite Welt hinaus

In Pax Dei sollt ihr in einer glaubhaften Welt umherstreifen. Das bedeutet auch, dass ihr nicht als strahlender Held endlos durch die Gegend reist, sondern ein eigenes Haus besitzt, in das ihr immer wieder zurückkehren könnt und müsst. Denn euer Zuhause muss gepflegt und mit der Zeit auch ausgebaut werden.

Wenn euch nach Abenteuern zumute ist, findet ihr in den Weiten der Spielwelt allerlei Dungeons und andere Orte, die euch ihre Geschichte über die Umgebung erzählen. Ihr müsst euch also mit der fremden Umgebung wirklich auseinandersetzen, um sie in ihrer Gänze zu verstehen.

Optisch erwartet euch ein stark an das mittelalterliche Europa angelehntes Setting. Das heißt aber nicht, dass es keine übersinnlichen Elemente in Pax Dei gibt. Im Rahmen sogenannter Folklore wird es zahlreiche Quests geben, die sich mit uralten Volkssagen beschäftigen.

Der Hand zum Realismus geht auch bei Rüstungen und Waffen weiter. Ihr solltet also nicht erwarten, mit allerlei Stacheln und Zauberrunen übersäte Spieler anzutreffen.

Pax Dei steht ganz im Zeichen von Glaubwürdigkeit, weshalb auch Rüstungen und Waffen ungewohnt schmucklos aussehen.

Grenzenlose Interaktion mit anderen Spielern

Ein Punkt, den die Entwickler besonders hervorheben, ist die Zusammenarbeit mit anderen Abenteurern in Pax Dei. Ihr könnt von der ersten Minute im Spiel an ohne Limitierungen miteinander kommunizieren, handeln, umherwandern - oder euch im Rahmen des PvP bekämpfen.

Wenn ihr euch zu Gilden zusammenschließt, wird das Miteinander sogar noch wichtiger. Während der eine darauf achtet, dass genug Holz in der gemeinsamen Behausung vorhanden ist, muss der andere Nahrung besorgen oder neue Rüstungen schmieden.

Es gibt übrigens keine Level-Progression und demzufolge auch kein klassisches Endgame. Ihr werdet stärker durch Erkundung der Welt, durch Zusammenarbeit mit anderen Spielern und indem ihr euch eigene Ziele setzt, etwa in puncto Crafting.

Wann kommt's raus? Einen offiziellen Release-Termin für Pax Dei gibt es noch nicht.

