Die 40 spannendsten Spiele von der PC Gaming Show 2024

Noch vor den großen Game Awards 2024 gibt es zum Ende des Jahres bereits zahlreiche Neuankündigungen und Updates. Die PC Gaming Show kommt ohne Geoff Keighley aus, hat dafür aber umso spannendere Spiele zu bieten. Wir haben euch die Highlights herausgepickt.

Satte 40 Spiele haben wir für euch zusammengetragen. Wir starten mit ein paar Highlights, danach folgt eine Auflistung zahlreicher kleinerer Titel.

Moonlighter 2: The Endless Vault

0:53 Moonlighter 2 - Der beliebte Indie-Dungeon Crawler aus Spanien wird nächstes Jahr fortgesetzt

Der Händlerheld Will kehrt zurück! Wie schon der Vorgänger setzt auch Moonlighter 2 auf den Gameplay-Mix aus Dungeon-Erkundung, Action-RPG-Kämpfen und Shop-Management.

Zur Story ist bislang nur bekannt, dass Will und seine Gefährten in einer anderen Dimension gestrandet sind. Im Dorf Tresna als Ausgangspunkt eröffnet Will natürlich erst einmal einen neuen Laden, denn Geschäft ist Geschäft!

Moonlighter 2 erscheint 2025 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Eine Steam-Seite ist bereits online.

Revenge of the Savage Planet

1:43 Revenge of the Savage Planet: Neuer Trailer zeigt euch Monster, Planeten und ganz viel Schleim

Der erste Teil hat sich vor allem im Microsoft Game Pass zu einem echten Geheimtipp gemausert. Der zweite Teil möchte diesen guten Ruf nun nutzen und noch einmal eine Schippe drauflegen.

Hier gibt's einfach mehr von allem: Mehr Sci-Fi-Erkundung, mehr buntes Monsterviech, gegen das ihr kämpft. Mehr Handel, mehr Möglichkeiten zum Hausdekorieren und natürlich ganz viel Schleim.

Cool für Fans: Ihr könnt bereits im Mai 2025 loslegen. Sooo lange hin ist das ja bei der schnell tickenden Jahresuhr auch nicht.

Rise of The Fianna

0:30 Rise of the Fianna: Ankündigungstrailer zum neuen Fantasy-Rollenspiel erinnert an Baldur's Gate

Dieser Neuankündigung widmen wir unsere dritte und letzte Schlagzeile. Denn einfach alles an Rise of The Fianna wirkt auf den ersten Blick so, als wolle das Entwicklerteam Hawkshell ein Spiel exklusiv für die GameStar-Zielgruppe machen.

Düstere Fantasy? Check! Taktische Gefechte in klassischer isometrischer Ansicht? Check! Cool designte Monster? Check! Ihr merkt: Dieses Spiel sollten die Rollenspiel-Fans unter euch im Blick behalten! Erscheinen soll Rise of The Fianna irgendwann 2025.

Killing Floor 3

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

YouTube-Inhalte erlauben

Link zum YouTube-Inhalt

Auch vom dritten Teil der beliebten Koop-Shooter-Reihe gibt es etwas Neues zu sehen. Die Husks sind in Killing Floor 3 am Start! Was die ekligen Zeitgenossen draufhaben, zeigt euch der obige Trailer. Der Release des Spiels ist für das erste Quartal 2025 vorgesehen.

Citizien Sleeper 2

1:45 Citizen Sleeper 2: Der Nachfolger des Cyberpunk-Rollenspiels enthüllt seinen Release-Termin

Schlaft ihr gerne? Mögt ihr Rollenspiele? Ach, und Cyberpunk ist eines eurer liebsten Settings in Videospielen? Tja, dann hätten wir hier etwas Feines für euch: Citizen Sleeper 2 erscheint in wenigen Wochen, genauer gesagt am 31. Januar 2025.

Wie schon im Vorgänger werdet ihr wieder in das Unterbewusstsein der menschlichen Psyche eintauchen, um euch selbst eine bessere Zukunft zu ermöglichen.

Weitere Ankündigungen im Schnelldurchlauf

Puh, das waren natürlich noch längst nicht alle Spiele. Aber weil es so viele sind, starten wir jetzt der Kompaktheit halber ein Schnellfeuer. Seid ihr soweit? Los geht's!

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown : Die Schildkröten sind zurück! Diesmal in Form eines Taktikspiels in sehr stilvoller Actionfiguren-Optik.

: Die Schildkröten sind zurück! Diesmal in Form eines Taktikspiels in sehr stilvoller Actionfiguren-Optik. Craftlings : Sieht aus wie der Indie-Hit Terraria und wird wohl auch viele Erfolgsfaktoren davon übernehmen. Ressourcen sammeln, craften, ihr kennt das Spiel.

: Sieht aus wie der Indie-Hit Terraria und wird wohl auch viele Erfolgsfaktoren davon übernehmen. Ressourcen sammeln, craften, ihr kennt das Spiel. SpaceCraft : Auf einem fremden Planeten erkundet ihr die Umgebung, baut eine Basis auf, sammelt Ressourcen. Klingt altbekannt? Zugegeben: Innovativ klingt SpaceCraft nicht, aber Spaß kann es ja dennoch machen!

: Auf einem fremden Planeten erkundet ihr die Umgebung, baut eine Basis auf, sammelt Ressourcen. Klingt altbekannt? Zugegeben: Innovativ klingt SpaceCraft nicht, aber Spaß kann es ja dennoch machen! The Legend of Baboo: Ein süßer Hund in einem Videospiel, das ist für viele von uns in der Redaktion eigentlich schon ein klarer Game-of-the-Year-Kandidat. Aber nun gut, spielerisch sollte dieses Action-Adventure hoffentlich auch brillieren. Wir bleiben gespannt.

Ein süßer Hund in einem Videospiel, das ist für viele von uns in der Redaktion eigentlich schon ein klarer Game-of-the-Year-Kandidat. Aber nun gut, spielerisch sollte dieses Action-Adventure hoffentlich auch brillieren. Wir bleiben gespannt. Sol Mates: Ein chaotisches Koop-Spiel, das die Erfolgsformel von Overcooked! auf eine Weltraumstation verfrachtet. Schwarze Löcher, Roboter und andere Gefahren inklusive.

1:00 Im Koop-Spiel Sol Mates steuert ihr euer Schiff durch die Weiten des Weltraums und bekämpft Piraten

Tears of Metal: Der Soundtrack dieses Cook-Hack-and-Slash-Spiels fetzt schon jetzt. Ob das Spiel auch Spaß macht, finden wir 2025 heraus.

Der Soundtrack dieses Cook-Hack-and-Slash-Spiels fetzt schon jetzt. Ob das Spiel auch Spaß macht, finden wir 2025 heraus. Total Chaos: Ein First Person Shooter, der aus einer früheren DOOM-Mod hervorgegangen ist und jetzt auf eigenen Beinen stehen möchte.

Ein First Person Shooter, der aus einer früheren DOOM-Mod hervorgegangen ist und jetzt auf eigenen Beinen stehen möchte. Rogue Eclipse: Star Fox lebt! Nun ja, vielleicht nicht mehr bei Nintendo selbst, aber das Entwicklerstudio Huskraft hat sich sichtlich vom Fuchs inspirieren lassen. Heißt für euch: Packende Arcade-Weltraumschlachten!

Star Fox lebt! Nun ja, vielleicht nicht mehr bei Nintendo selbst, aber das Entwicklerstudio Huskraft hat sich sichtlich vom Fuchs inspirieren lassen. Heißt für euch: Packende Arcade-Weltraumschlachten! Tombwater : Och nö, noch so ein Soulslike! - Ja, schon, aber dieses hier spielt im Wilden Westen und ihr seid ein Cowboy!

: - Ja, schon, aber dieses hier spielt im Wilden Westen und ihr seid ein Cowboy! Super Fantasy Kingdom: Städtebau im Mittelalter - was könnte schöner sein? Die Antwort: Wenn man es kombiniert mit Bullet-Hell-Orgien a'la Vampire Survivors!

1:13 Im Aufbauspiel Super Fantasy Kingdom wird eure Mittelalter-Stadt nachts von Monstern belagert

Abyssus : Ein 4-Spieler-Koop-Shooter von ehemaligen Ubisoft-Entwicklern. Ihr tretet gegen Roboter an, das Highlight sollen die stark modifizierbaren Waffen sein.

: Ein 4-Spieler-Koop-Shooter von ehemaligen Ubisoft-Entwicklern. Ihr tretet gegen Roboter an, das Highlight sollen die stark modifizierbaren Waffen sein. Darkwater : Noch ein Koop-Shooter, ebenfalls im zeitgenössischen Horror-Setting. Hier gibt es aber noch nicht einmal einen Release-Termin, es dürfte also noch dauern.

: Noch ein Koop-Shooter, ebenfalls im zeitgenössischen Horror-Setting. Hier gibt es aber noch nicht einmal einen Release-Termin, es dürfte also noch dauern. Eternal Strands: Es gibt neues Material vom Rollenspiel der ehemaligen Dragon-Age-Entwickler zu sehen. Bald ist auch schon Release, genauer gesagt am 28. Januar 2025.

Es gibt neues Material vom Rollenspiel der ehemaligen Dragon-Age-Entwickler zu sehen. Bald ist auch schon Release, genauer gesagt am 28. Januar 2025. Mohrta : Sieht aus wie ein Spiel aus den 90ern und das ist natürlich künstlerische Absicht. Der Shooter läuft sogar mit der alten Doom-Engine!

: Sieht aus wie ein Spiel aus den 90ern und das ist natürlich künstlerische Absicht. Der Shooter läuft sogar mit der alten Doom-Engine! Island of Winds: Ein Adventure, das euch in die Folklore von Island einführt und vor anspruchsvolle Rätsel stellt. Sieht hübsch aus, 2025 geht das Spiel auch schon an den Start.

Ein Adventure, das euch in die Folklore von Island einführt und vor anspruchsvolle Rätsel stellt. Sieht hübsch aus, 2025 geht das Spiel auch schon an den Start. The Alters: Jan Dolski ist anders. Denn er hat unendliche Klone von sich selbst erschaffen, die ihm nun im Weltraum die Haut retten sollen. Klingt total chaotisch? Im Frühjahr 2025 könnt ihr es herausfinden. In unserer Preview lest ihr jetzt schon mehr!

Jan Dolski ist anders. Denn er hat unendliche Klone von sich selbst erschaffen, die ihm nun im Weltraum die Haut retten sollen. Klingt total chaotisch? Im Frühjahr 2025 könnt ihr es herausfinden. In unserer Preview lest ihr jetzt schon mehr! Age of Darkness : Final Stand: Das düstere Echtzeitstrategie-Spiel erhält einen Koop-Modus und verlässt noch diesen Winter den Early Access.

: Final Stand: Das düstere Echtzeitstrategie-Spiel erhält einen Koop-Modus und verlässt noch diesen Winter den Early Access. Robots at Midnight : Ein Action-Rollenspiel in einem dystopischen Sci-Fi-Universum. Die Menschheit wird von tödlichen Robotern bedroht und ihr müsst zur Hilfe eilen.

: Ein Action-Rollenspiel in einem dystopischen Sci-Fi-Universum. Die Menschheit wird von tödlichen Robotern bedroht und ihr müsst zur Hilfe eilen. AILA : Der Beruf als Spieletester ist hart. Wie hart, das zeigt dieses schräge VR-Spiel, in dem ihr beim Testen auf eine mörderische KI stoßt. Oh je …

: Der Beruf als Spieletester ist hart. Wie hart, das zeigt dieses schräge VR-Spiel, in dem ihr beim Testen auf eine mörderische KI stoßt. Oh je … Eriksholm: The Stolen Dream: Ein isometrisch narratives Adventure, in dem ihr die junge Hanna spielt. Die sucht in den Straßen von Eriksholm nach ihrem kleinen Bruder.

1:30 Eriksholm: Das schicke Schleich-Adventure verrät im Trailer endlich mehr zur Story

Chains of Freedom : Eine Prise Stalker, ein bisschen XCOM - fertig ist das postapokalyptische Taktikspiel mit osteuropäischem Flair.

: Eine Prise Stalker, ein bisschen XCOM - fertig ist das postapokalyptische Taktikspiel mit osteuropäischem Flair. Empyreal : Ein Rollenspiel, das in Sachen Präsentation an Destiny erinnert, aber auf den Nahkampf statt auf Knarren setzt.

: Ein Rollenspiel, das in Sachen Präsentation an Destiny erinnert, aber auf den Nahkampf statt auf Knarren setzt. Orcs Must Die! Deathtrap: Die Orks sind zurück und ihr müsst ihnen mal wieder zeigen, wo die Tür ist. Oder besser gesagt: die Falle.

Die Orks sind zurück und ihr müsst ihnen mal wieder zeigen, wo die Tür ist. Oder besser gesagt: die Falle. Drivers of the Apocalypse: Sieht aus wie Mad Max und beim Blick auf die krachenden Gefechte Auto gegen Auto stimmt auch die Atmosphäre.

Sieht aus wie Mad Max und beim Blick auf die krachenden Gefechte Auto gegen Auto stimmt auch die Atmosphäre. Cairn : Leute mit Höhenangst brauchen nicht weiterlesen, denn hier dreht sich alles darum, Berge hochzukraxeln. Eine Demo könnt ihr schon jetzt auf Steam spielen.

: Leute mit Höhenangst brauchen nicht weiterlesen, denn hier dreht sich alles darum, Berge hochzukraxeln. Eine Demo könnt ihr schon jetzt auf Steam spielen. Sonokuni : Japanischer Hip Hop trifft auf Martial Arts und eine Atmosphäre, die stark an Hotline Miami erinnert. Klingt spannend für euch? Erscheint 2025!

: Japanischer Hip Hop trifft auf Martial Arts und eine Atmosphäre, die stark an Hotline Miami erinnert. Klingt spannend für euch? Erscheint 2025! City Tales - Medieval Era: Ein Spiel für die GameStar-Community! Städtebau, Mittelalter - mehr braucht ihr nicht, gell?!

0:32 Mit City Tales - Medieval Era erwartet euch 2025 ein wunderschönes Aufbauspiel im Mittelalter

Let's Build A Dungeon : Das spannendste an MMOs sind die großen Dungeons, die ihr mit eurer Gruppe erkundet. Dieses Spiel pfeift auf den ganzen MMO-Rest und lässt euch euren Traumdungeon bauen.

: Das spannendste an MMOs sind die großen Dungeons, die ihr mit eurer Gruppe erkundet. Dieses Spiel pfeift auf den ganzen MMO-Rest und lässt euch euren Traumdungeon bauen. Tempest Rising: Der geistige Erbe von Command & Conquer biegt endlich auf die Zielgerade ein. Am 24. April 2025 geht es los!

Der geistige Erbe von Command & Conquer biegt endlich auf die Zielgerade ein. Am 24. April 2025 geht es los! Steel Seed: Ein Third-Person-Stealth-Spiel, in dem ihr fiesen Robotern ausweichen müsst. Der Clou: Ihr könnt euch mittels Parkour durch die Levels bewegen!

Ein Third-Person-Stealth-Spiel, in dem ihr fiesen Robotern ausweichen müsst. Der Clou: Ihr könnt euch mittels Parkour durch die Levels bewegen! Hell Clock: Ein Action-Rollenspiel, das stark an Diablo erinnert. Aber das Setting ist interessant: Es verschlägt euch nach Brasilien im Jahr 1896, natürlich in einer übersinnlichen Variante voller Monster.

1:19 Ihr versteht nur Portugiesisch? Hell Clock ist ein neues Roguelike-Action-Rollenspiel aus Brasilien

Deepest Fear: Metroidvania trifft auf immersiven Horror. Euch verschlägt es auf eine scheinbar verlassene Unterwasser-Forschungsstation und ihr müsst herausfinden, was hier passiert ist.

Metroidvania trifft auf immersiven Horror. Euch verschlägt es auf eine scheinbar verlassene Unterwasser-Forschungsstation und ihr müsst herausfinden, was hier passiert ist. MainFrames: Wie knuffig! Ihr steuert Floppy, eine kleine Diskette, die in diesem Jump&Run an ihr Ziel gelangen muss.

Wie knuffig! Ihr steuert Floppy, eine kleine Diskette, die in diesem Jump&Run an ihr Ziel gelangen muss. EVE Frontier: Das Spin-Off des MMOs EVE Online setzt auf Survival-Gameplay. Pikant: Im Hintergrund des Spiels werkelt eine Blockchain.

Das Spin-Off des MMOs EVE Online setzt auf Survival-Gameplay. Pikant: Im Hintergrund des Spiels werkelt eine Blockchain. Henry Halfhead: Das wohl schrägste Spiel der gesamten PC Gaming Show. Ihr spielt Henry, der nur einen halben Kopf besitzt und seine Haushaltsgeräte transformieren kann … ja, sagen wir doch, schräg!

Puh, das waren jede Menge Spiele! Der Autor dieser Zeilen muss seine Finger nun erst einmal ins Eiswasser legen. Aber eure Arbeit fängt gerade erst an, denn wir wollen natürlich von euch wissen: Welche Titel haben es direkt auf eure Wunschliste geschafft? Wie fällt euer Fazit allgemein zur PC Gaming Show 2024 aus? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!