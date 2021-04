Automatisierungsfanatiker spielen Factorio. Aufbau-Fans vertiefen sich in Cities: Skylines oder OpenTTD. Doch was machen die Leute, die beides kombinieren wollen? Die bekommen diese Woche mit Voxel Tycoon ein neues Spiele-Gericht serviert. Allerdings ist das nicht der einzige spannende Release, auf den ihr euch in den kommenden Tagen freuen könnt.

Auf Steam gibt's allerdings auch einige schöne, kleine Neuveröffentlichungen. Also lehnt euch zurück und scrollt euch gemütlich durch die neuen Releases vom 12. bis zum 18. April 2021.

Voxel Tycoon

Release: 15. April 2021 (Early-Access) | Store: Steam | Genre: Wirtschaftssimulation

Worum geht's? In Voxel Tycoon bekommt ihr eine prozedural generierte endlose Welt vorgesetzt, in der ihr nicht nur den Bau des Transportnetzwerkes übernehmt, sondern auch den Abbau von Material sowie dessen Weiterverarbeitung in zahlreiche Güter. Dafür baut ihr mithilfe von verschiedenen Gebäuden und Transportbändern eigene Fabriken zusammen.



Die Welt soll zudem nicht monoton sein, sondern sich aus vielen unterschiedlichen Biomen zusammensetzen. Von der Wüste bis zu verschneiten Eisgebieten baut ihr in zahlreichen unterschiedlichen Klimazonen.

Für wen geeignet? Wer Cities Skylines mochte und auch Factorio nicht abgeneigt ist, könnte hier sein neues Traumspiel finden. Gleichzeitig müsst ihr aber auch einen Hang zu Micromanagement haben. Denn den Warentransport könnt ihr bis ins kleinste Detail selbst anpassen.

Shadow Man Remastered

Release: 15. April 2021 | Store: Steam | Genre: Action-Adventure

Worum geht's? Der Schattenmann kommt zurück. Seinen ersten und letzten Auftritt hatte der im Jahr 1999, jetzt kommt die 2020 angekündigte Neuauflage heraus. Den Auftakt für die Geschichte gibt der sagenumwobene Serienmörder Jack the Ripper, der auf der Suche nach mythischen Kräften Selbstmord begeht.



Ihm stellt sich Michael LeRoi entgegen, der als Shadow Man genannter Vodoo-Krieger die Welt der Lebenden vor Gefahren aus dem Reich der Toten beschützt. Dafür greift der Shadow Man auf eine Reihe von Schattenkräften zurück, mit denen er immer weiter in die Unterwelt vordringt.

Für wen geeignet? Fans dieser heutzutage fast vergessenen Serie haben den Titel eh schon auf dem Radar. Allerdings sind die nicht die einzigen, die mit dem Spiel Spaß haben können. Shadow Man eignet sich vor allem für Fans von Action-Spielen mit einem Hang zum Dunklen und Mystischen.

Die spannendsten PC-Releases der Woche

Ab Dienstag, 13. April 2021

Fantasy Dungeon: Ein RPG-Shooter mit zufällig generierten Leveln, in denen ihr ganz klassisch auf Highscore-Jagd geht.

Ab Mittwoch, 14. April 2021

Tale Spire: Das Spiel will euch die Möglichkeit geben, Pen&Paper-Rollenspiele online zu spielen und liefert dafür einen Level-Editor, mit dem die Gamemaster die Welt jederzeit verändern können.

Ab Donnerstag, 15. April 2021

Voxel Tycoon: Bereits vor Urzeiten angekündigt macht die neue Wirtschaftssimulation jetzt den Sprung in den Early-Access.

Shadow Man Remastered: Neuauflage eines altbekannten Shooter-Klassikers.

The Darkside Detective: A Fumble in the Dark: Der Nachfolger des Adventures Darkside Detective lässt euch sechs neue übernatürliche Fälle als Detective McQueen lösen.

SaGa Frontier Remastered: Der RPG-Klassiker aus dem Jahr 1998 kommt mit verbesserter Grafik, mehr Features und neuem Hauptcharakter zurück.

Ab Freitag, 16. April 2021

Emily is Away <3: Im neuesten Teil der Reihe erlebt ihr wieder eine Geschichte in einem klassischen sozialen Netzwerk, deren Ausgang ihr beeinflussen könnt.

Weitere spannende Neuerscheinungen

Wie gewohnt könnt ihr euch natürlich auch im folgenden Video über die vielversprechendsten Neuerscheinungen im April 2021 anschauen - hier haben wir die wichtigsten Releases für euch abgedeckt:

Auch welches Spiel freut ihr euch besonders? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.