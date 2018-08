In dieser Woche erhält ein MMO-Gigant Nachschub: World of Warcraft: Battle for Azeroth entfacht den Krieg zwischen Allianz und Horde und ist das mittlerweile siebte Expansion Pack für WoW.

Adventure-Fans dürfen sich auf den Anfang vom Ende freuen: The Walking Dead: The Final Season startet, die erste Episode wird in dieser Woche veröffentlicht. Können Clementine und AJ in einer Welt überleben, in der Zombies wie Menschen zur Gefahr werden?

Und da wären noch die abgedrehten Indie-Releases der Woche. Hipster Attack mischt Tower Defense der Marke Plants vs. Zombies mit - nunja - Hipstern als Gegner. Not Tonight ist hingegen ein in schicker pixeloptik realisiertes Türsteher-Rollenspiel, das in einem Zukunfts-Großbritannien nach einem harten Brexit spielt. Die schon ungewöhnliche Spielidee wird also auch politisch aufgeladen.

Montag, 13. August

Dienstag, 14. August

Mittwoch, 15. August

Donnerstag, 16. August

Freitag, 17. August

Neu für Konsolen: Neuveröffentlichungen für PS4, Xbox One und Nintendo Switch