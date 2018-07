In dieser Woche geht ein neuer Battle-Royale-Shooter an den Start: Zum Early-Access-Release will Fear the Wolves Fans des Genres überzeugen. Das soll in erster Linie über das Szenario klappen: Fear the Wolves kombiniert Battle Royale mit der Welt des Shooter-Klassikers S.T.A.L.K.E.R., tödliche Anomalien und Monster werden also genauso wie Gegenspieler zur Gefahr. Die Wahl der Spielwelt ist wenig verwunderlich, arbeiten beim ukrainischen Entwicklerteam Vostok Games einige ehemalige Mitarbeiter von GSC Game World.

Hier noch der übliche Disclaimer bei unserer Berichterstattung zu Fear the Wolves: Der Shooter entsteht in Zusammenarbeit mit Webedia, dem französischen Mutterkonzern von GameStar und GamePro. Auf wertende Berichterstattung wie einem Test werden wir deshalb verzichten.

Alle weiteren interessanten Veröffentlichungen der Woche haben wir in unserer Releaseliste unterhalb zusammengefasst.

Montag, 16. Juli

Dienstag, 17. Juli

Mittwoch, 18. Juli

Donnerstag, 19. Juli

Freitag, 20. Juli

---------------

Neu für Konsolen: Die Veröffentlichungen der Woche für PS4, Xbox One und Nintendo Switch