PC-Releases der Woche - Die Neuerscheinungen vom 18. bis 23. Juni

Letzte Woche förderte die E3 2018 in Los Angeles zahlreiche spannende Neuankündigungen zutage, doch viele davon sind noch Monate und gar Jahre von ihrem Release entfernt. Was ihr dagegen schon in dieser Woche spielen könnt, verrät unser Wochenüberblick.

Größter Name in dieser Woche: Die Sims 4. Fans der Lebenssimulation können mit der Erweiterung Jahreszeiten ihre Sims durch ein ganzes Jahr begleiten. Von brennender Sommersonne zum güldenden Herbst bis hin zu glitzerndem Schnee im Winter erfreuen die neuen Wetter das Auge des Betrachters.

Damit euren Sims nicht langweilig wird, gibt es dazu passende Aktivitäten, wie Poolparties im Sommer oder Schlittschuhlaufen im Winter. Zudem könnt ihr eigene Feiertage erstellen und in euren Kalender eintragen. Die Sims 4: Jahreszeiten erscheint am 22. Juni 2018.

Die Macht der Worte

Bei den Sims geht es meistens nett und friedlich zu. Haimrik dagegen ist eher etwas für den speziellen Geschmack. In diesem blutigen Action-Adventure werden Wörter quasi lebendig, denn wir bewegen uns auf den Sätzen einer Geschichte fort und spinnen so die Handlung weiter. Wenn wir bestimmte Wörter austauschen, ändern sich auch die Bedingungen. Und geht etwas schief, segnet unser humorvoller Held auf recht anschauliche Weise das Zeitliche. Haimrik erscheint morgen, am 19. Juni 2018 auf Steam.

Ein echtes Kuriosum unter den Simulationen heißt Contraband Police und erscheint am 21. Juni 2018 auf Steam. Der Spieler schlüpft in die Rolle eines Anti-Schmuggel-Polizisten und muss sicherstellen, dass keine illegale Waren seinen Checkpoint überqueren. Dafür stoppt der Polizist Fahrzeuge, durchsucht sie und verlangt bei gefundener Schmuggelware schon mal eine ordentliche Summe Schmiergeld. Weigert sich der Delinquent zu zahlen, hilft ihm ja vielleicht ein kaputter Rückspiegel dabei, seine Meinung zu überdenken.

Als Publisher für Contraband Police treten PlayWay auf, die zuvor schon Simulationen wie Car Mechanic Simulator 2015 und zuletzt das bei Spielern beliebte House Flipper vertrieben haben.

Interessante Spiele-Veröffentlichungen vom 18. bis 23. Juni

Dienstag, 19. Juni 2018

Donnerstag, 21. Juni 2018

Freitag, 22. Juni 2018