Die Gamescom 2018 ist vorbei und die Spielwelt schaut auf den Herbst, in dem nicht mehr gezeigt, sondern veröffentlicht wird. So langsam geht es mit den ersten großen Neuveröffentlichungen los, das sind in der Regel Sport- und Rennspiele. Und da haben wir mit der Fußballsimulation PES 2019 auch schon den richtigen Kandidaten.

Für Multiplayer-Freunde erscheinen in dieser Woche der Koop-Shooter Strange Brigade von den Sniper-Elite-Machern, die Arena-Prügelei Naruto to Boruto: Shinobi Striker und DLC-Nachschub für Warhammer: Vermintide 2.

Und auch das Battle-Royale-Genre wird mit zwei Early-Access-Veröffentlichungen bedient: Scum und Fear the Wolves. Hier der übliche Hinweis bei unserer Berichterstattung, dass Fear the Wolves in Kooperation zwischen Focus und Webedia entsteht, letzterer ist der Mutterkonzern der GameStar. Wir werden deshalb von einer wertenden Berichterstattung wie einem Test absehen.

All die neuen Multiplayer-Titel sind nicht für jedermann, deswegen erscheint mit Two Point Hospital ein ganz klassischer Aufbaustrategie- und Management-Titel im Krankenhaus-Setting. Für Fans von Singleplayer-Rollenspielen steht hingegen Shadows: Awakening in den Startlöchern.

Montag, 27. August

Dienstag, 28. August

Mittwoch, 29. August

Donnerstag, 30. August

Freitag, 31. August

Neu für Konsolen: Releases der Woche für PS4, Xbox One und Nintendo Switch