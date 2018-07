In dieser Woche geht es nach Japan - endlich. Denn Sega bringt das Actionspiel Yakuza 0 für den PC heraus, erstmals erscheint ein Yakuza nicht nur für Konsolen. Wer in den kriminellen Sumpf Japans des Jahres 1988 eintauchen will, ist hier richtig.

Alternativ geht es für Multiplayer-Freunde an die Early-Access-Front: Rend verspricht Survival-Mehrspieler (ohne Battle Royale), die Macher rekrutieren sich aus ehemaligen Entwicklern von World of Warcraft und League of Legends. Alternativ erscheint Fractured Lands und das ist sehr wohl ein Battle-Royale-Spiel. Mit Fahrzeugen in der Postapokalypse, Mad Max lässt grüßen.

Aber auch Strategie-Fans kommen auf ihre Kosten, solange sie sich für Rundenstrategie begeistern können. Die 4X-Strategiespiele Endless Space 2 und Endless Legend erhalten jeweils eine neue Erweiterung und bei This is the Police 2 wird Polizeieinsatz mit XCOM-Taktik vermischt.

Und zum Schluss noch ein Hinweis für Besitzer von Virtual-Reality-Headsets: Üblicherweise berichten wir nicht über VR-Neuerscheinungen, in dieser Woche machen wir aber eine Ausnahme. Denn das famose Hellblade: Senua's Sacrifice erscheint nun auch für VR-Brillen und kostenlos für alle, die Hellblade bereits in der Standardvariante zuvor gekauft haben.

