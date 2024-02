Percy Jackson: Zu Staffel 2 der gefeierten Fantasy-Serie gibt es nun erfreuliche Neuigkeiten

Die Abenteuer von Percy Jackson gehen auf Disney Plus weiter. Bildquelle: Disney

Erst vor rund einer Woche lief das große Finale der ersten Staffel von Percy Jackson auf Disney Plus. Jetzt ist offiziell bestätigt: Staffel 2 wird kommen! Damit kann das Serien-Reboot der einstigen Kinofilm-Reihe auf eine goldene Zukunft hoffen.

Die Fortsetzung der Serie ist nach den teilweise überschwänglichen Kritiken von Staffel 1 keine große Überraschung. Ein IMDB-Score von 7,1/10 Punkten kann sich durchaus sehen lassen. Noch beeindruckender ist das Urteil der Kritiker auf Rotten Tomatoes, wo Percy Jackson auf 92 Prozent positive Reviews kommt.

Bei aller Freude der Fans über Staffel 2 ist aber auch klar: Percy Jackson und seinen Freunden könnte damit ein großes Problem bevorstehen.

Kommt in Staffel 2 nun der Herr der Titanen?

Für alle, die Staffel 1 von Percy Jackson noch nicht gesehen haben, hier nun eine Spoiler-Warnung: Wenn ihr weiterlest, erfahrt ihr einige Details zu Staffel 1, vor allem dem Finale. Ihr könnt gerne zum nächsten spoiler-freien Absatz springen, es lohnt sich!

Worum könnt es in Staffel 2 gehen? In Staffel 1 hatte Percy Jackson schon jede Menge zu tun. Er musste das Geheimnis um den Meisterblitz lösen, seine Mutter befreien und auch Bekanntschaft mit seinem Götterpapa Poseidon machen. Die erste Season widmete sich also vor allem dem Worldbuilding.

Staffel 2 könnte nun in die Vollen gehen und Band 2 der Buchreihe aufgreifen. In Im Bann des Zyklopen bekommen es Percy und seine Freunde mit Kronos, dem Herrn der Titanen und Hauptschurken des Percy-Jackson-Universums zu tun. Unter anderem brechen sie dafür zum sagenumwobenen Bermuda-Dreieck auf.

Gut möglich, dass die Serie wie schon in Staffel 1 relativ strikt der Buchvorlage folgt. Es ist aber natürlich auch vorstellbar, dass die Serienmacher eigene Wege mit der Handlung einschlagen wollen.

Macht Percy Jackson jetzt einen auf Stranger Things?

Nein, keine Sorge, wir haben keinen Clown gefrühstückt. Natürlich gehen wir nicht davon aus, dass der Olympier-Nachwuchs Percy plötzlich die Schattenwelt besucht und gegen Vecna kämpft.

Wovon wir reden, ist das Alter des Casts. Die Heldentruppe bestehend aus Percy Jackson (Walter Scobell), Grover Underwood (Aryan Simhadri) und Annabeth Chase (Leah Jeffries) ist in den Büchern bekanntlich etwa 12 Jahre alt.

Die Kinderdarsteller sind aber bereits jetzt um die 15 Jahre alt. Die Pubertät klopft also an die Tür und damit einhergehend große körperliche Veränderungen weg vom Kind sein. Das könnte bereits in Staffel 2 zu Irritationen beim Publikum führen, wenn Percy und seine Freunde plötzlich deutlich älter sind.

Percy Jackson wird nicht immer ein Kind sein - zumindest nicht dessen Darsteller Walter Scobell. Bildquelle: Disney

Immerhin: In den Büchern liegt zwischen jeder Ausgabe auch ein Zeitsprung von etwa einem Jahr. Das würde das Problem zumindest zeitweise etwas abmildern. Spätestens bei einer potenziellen Staffel 3 käme man wohl aber in Erklärungsnot.

Was das mit Stranger Things zu tun hat? Auch die Netflix-Hitserie muss sich mit dem Altern seiner Protagonisten beschäftigen. Die Geschehnisse in Hawkins erstrecken sich laut der Timeline von November 1983 (Staffel 1) bis derzeit März 1986 (Staffel 4).

Betrachtet man sich die bubenhaften Gesichter von Mike, Will, Lucas und Co. in Staffel 1 und vergleicht sie mit Staffel 4, ist es jedoch nur schwer vorstellbar, dass zwischen diesen Aufnahmen nur drei Jahre vergangen sein sollen.

Mike in Staffel 4 Mike in Staffel 1

Als Serien-Fan kann man aber auch einfach mal ein Auge zudrücken. Wer sich von einer guten Geschichte und tollen schauspielerischen Leistungen mitreißen lässt, vergisst wohl nur zu gerne solche Ungereimtheiten.

Wie Percy Jackson auf Disney Plus mit der Altersthematik umgeht, erfahren wir ohnehin erst in der noch fernen Zukunft. Jetzt können sich Fans der Serie erstmal darauf freuen, dass es weitergeht.

Einen Starttermin hat Staffel 2 derzeit noch nicht. Wir rechnen frühestens Anfang 2025 mit einer Ausstrahlung.

Habt ihr Staffel 1 von Percy Jackson auf Disney Plus geschaut? Wenn ja, wie gut hat euch der Serienauftakt gefallen? Habt ihr auch die Bücher gelesen und seid ihr mit der Umsetzung der Vorlage soweit zufrieden? Oder gibt es viele Aspekte, die euch an der Serie stören? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!