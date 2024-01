Stranger Things: Wir wissen schon jetzt, wie die Netflix-Serie definitiv nicht enden wird

Das Ende der Kultserie beschäftigt zahlreiche Fans.

Die Netflix-Hitserie Stranger Things nähert sich mit großen Schritten ihrem Ende. Mit Staffel 5 soll die Geschichte rund um Eleven, Mike, Hopper und Co. abgeschlossen werden und vor allem nach den turbulenten Geschehnissen in der vierten Staffel fragen sich viele Fans: Was wird im Finale passieren?

Im Gespräch mit dem Magazin Metro haben sich nun die Serienschöpfer Matt und Ross Duffer einer in Fan-Kreisen besonders beliebten Theorie angenommen und klargestellt, dass das Ende von Stranger Things garantiert nicht so aussehen wird.

War alles nur ein Traum?

Das besagt die Fan-Theorie: Wir erinnern uns an die Anfänge von Staffel 1, wo Mike, Will, Dustin und Lucas eine gemütliche Runde Dungeons & Dragons spielen. Schon seit geraumer Zeit wird gemutmaßt, dass alle Geschehnisse der Serie nur das Produkt kindlicher Fantasie sind, wie das nun mal bei Pen-and-Paper-Kampagnen an der Tagesordnung ist.

1:12 Im kommenden Stranger Things-Spiel müsst ihr im Upside Down überleben

Die Duffer-Brüder wurden auf dem roten Teppich anlässlich der Premiere der Theater-Umsetzung von Stranger Things zu dieser Fan-Theorie befragt. Ihre Antwort ist unmissverständlich.

Zunächst brechen die Beiden in Gelächter aus, was schon mal ein vielsagendes Zeichen ist. Den letzten Rest an Zweifeln wischen sie dann mit klaren Aussagen beiseite:

Das ist richtig. Das ist das Ende…. Nein. Das wäre das Äquivalent zu Das ist alles nur ein Traum . Nein, ich versichere Ihnen, so werden wir die Show nicht beenden. […] Wir wissen schon seit einer Weile, wohin wir gehen. Und wir fühlen uns wohl dabei; hoffentlich stellt es alle zufrieden. Wir werden sehen.

Was ist bereits zu Staffel 5 von Stranger Things bekannt?

Eine kleine offizielle Info zur Handlung von Staffel 5 gibt es aber. Denn auf X (ehemals Twitter) postete der Serien-Account bereits im März 2023 einen kryptischen Tweet, der lautet:

Staffel 5 ist so, als hätten Staffel 1 und 4 ein Baby bekommen. Und dann wurden dem Baby Steroide injiziert.

Die Produktion von Staffel 5 soll im Januar 2024 starten. Wann genaut das große Finale von Stranger Things dann bei Netflix anläuft, ist noch nicht bekannt. Was sonst noch zu Staffel 5 bekannt ist, etwa zum großen Zeitsprung seit Staffel 4, und weitere Geschehnisse rund um die populäre Serie erfahrt ihr hier:

Was erhofft ihr euch vom Finale von Stranger Things? Wie sollte Staffel 5 der Netflix-Kultserie in euren Augen enden und welche Fehltritte sollten sich die Serienschöpfer unbedingt verkneifen? Welche der bisherigen vier Staffeln ist euer Favorit und hat euch eine von ihnen vielleicht sogar enttäuscht? Schreibt uns eure Antworten auf all diese Fragen gerne in die Kommentare!