»Die perfekte Adaption!«: Eine neue Fantasy-Serie bei Disney Plus sorgt für große Begeisterung

Pünktlich zum Jahresende erwartet uns mit Percy Jackson auf Disney Plus noch ein großes Serien-Highlight. (Bildquelle: Disney)

Nach zwei nur mäßig erfolgreichen Kinofilmen 2010 und 2013 entschied sich Disney dazu, keinen dritten Spielfilm zu produzieren, sondern die Geschichte als Reboot in Serienform auf dem hauseigenen Streamingdienst Disney Plus zu erzählen. Und offenbar können sich Fantasy-Fans zum Jahresende noch auf eine richtig gute Serie freuen.

Denn stolze 96 Prozent aller Kritikerstimmen auf Rotten Tomatoes sind positiv. Und auch auf Metacritic muss sich die Serie mit immerhin noch respektablen 72 Punkten nicht verstecken. Wir fassen für euch zusammen, worum es in der Serie geht und welche Aspekte bei Kritikern für Begeisterung sorgen.

Worum geht es in Percy Jackson: Die Serie?

Die Serie basiert auf der populären Buchreihe des Autors Rick Riordan, die es bis heute auf über 180 Millionen verkaufte Exemplare gebracht hat.

Percy Jackson ist ein ganz normaler Jugendlicher, der … oh, Moment. Nein, Percy Jackson ist ein Halbblut - halb Mensch, halb griechischer Gott. Das beschert ihm nicht nur einige besondere Kräfte, sondern auch eine große Verantwortung, denn ihm wird eine große Aufgabe zugeteilt, die er nur gemeinsam mit seinen neuen Freunden bewältigen kann.

Seid ihr nach diesen paar Zeilen schon gespannter als der Bogen des Melaneus? Dann schaut euch am besten gleich den ganzen Story-Trailer zur Serie auf Disney Plus an:

2:22 Percy Jackson: Die Fantasy-Reihe kommt ab Dezember als Serie auf Disney Plus

Vor allem die Charaktere begeistern

Es ist eine altbekannte Rezeptur für Serien-Hits: Wenn die Figuren interessant, facettenreich und charismatisch sind, fällt das Abschalten besonders schwer. Genau das ist offenbar bei Percy Jackson der Fall, denn die begeisterten Kritiker heben vor allem die Dynamik der Hauptfiguren lobend hervor.

Mae Abdulbaki von Screenrant schreibt:

Die Beziehung zwischen Percy, Annabelle und Grover ist wunderbar; sie sind das Herzstück der Serie und ihre Dynamik ist von zentraler Bedeutung für die übergreifende Geschichte, die auf Themen wie Vertrauen, Zugehörigkeit und Freundschaft aufbaut.

Rihaana Stark von Geeks of Color ist vor allem davon angetan, wie gut die Serie die Buchvorlage adaptiert:

Percy Jackson und die Olympier ist die perfekte Adaption. Sie ist der Vorlage treu, lässt aber dennoch Raum für Überraschungen. Es ist ein herzliches Abenteuer, das selbst die abgestumpftesten Zuschauer in seinen Bann ziehen wird.

Es gibt aber auch negative Stimmen, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Zu den wenigen enttäuschten Kritikern gehört etwa Dan Rubins von Slant Magazine, der sich vor allem am Tempo der Serie stört - ein Aspekt, den die Bücher seiner Meinung nach viel besser hinbekommen:

Was der Serie weitgehend fehlt, sind der kohärente Aufbau der Welt und das rasante Tempo der Romane.

Zeus sei Dank könnt ihr euch schon in wenigen Tagen eine eigene Meinung bilden. Denn am 20. Dezember 2023 startet Percy Jackson auf Disney Plus. Zum Start gibt es die ersten zwei Episoden, danach wöchentlich eine weitere. Insgesamt kommt die Staffel auf acht Folgen.

Freut ihr euch auf die Percy-Jackson-Serie auf Disney Plus? Habt ihr die Serie schon lange auf dem Schirm oder soeben zum ersten Mal davon gehört? Oder seid ihr beinharte Fans der Buchvorlage und habt den 20. Dezember 2023 ohnehin schon seit langer Zeit rot im Kalender markiert? Wir sind gespannt auf eure Meinung, also schreibt sie uns gerne in die Kommentare!