Made by Google 2024: Alle Highlights des Pixel-Events im Überblick

Made by Google: Alle wichtigen Neuheiten des Pixel-Events findet ihr hier.

Das Made by Google -Event liegt hinter uns. In rund 90 Minuten hat das Unternehmen mehrere neue Geräte und (natürlich) einiges an KI-Neuerungen präsentiert.

Eine Sache hat allerdings gefehlt: Im Gegensatz zu den Vorjahren wurde keine neue Androidversion präsentiert. Bis zum Start von Android 15 müsst ihr euch also weiterhin auf unbestimmte Zeit gedulden.

Pixel-9-Smartphones

Die Pixel-9-Reihe wird um ein Modell erweitert: Neben der gewohnten Standardvariante, dem Pro-Modell sowie der zweiten Fold-Generation gibt es ein neues Pro XL . Dieses XL-Modell ist technisch nahezu identisch zum regulären Pixel 9 Pro, nur eben etwas größer.

Damit möchte Google ein großes Verkaufsargument zum Start der Pixel-Reihe vor 9 Jahren zurückgewinnen: Wer ein kleines Smartphone will, soll ein kleines Smartphone bekommen.

Mit 6,3 Zoll erfüllt das Pixel 9 Pro dieses Ziel zumindest im Vergleich zu anderen Android-Modellen.

Anderweitig führt Google punktuelle Upgrades gegenüber den Vorjahresmodellen ein. Insbesondere die Frontkamera des Pixel 9 Pro steht im Fokus: Selfies werden künftig mit 42 Megapixeln geschossen.

Abseits davon kehrt das Pixel Fold als Pixel 9 Pro Fold in einer neuen (und bekannten) Form zurück: Statt des ungewöhnlichen Formats des Debüt-Foldables lehnt sich das neue Modell eher an das klassische, quadratische Aussehen an.

Pixel Watch 3

Die Pixel Watch 3 ist die erste Google-Smartwatch, die in zwei verschiedenen Größen angeboten wird. Kaufinteressierte haben hier die Wahl zwischen 41 und 45 Millimeter.

Daneben sind nebst den üblichen graduellen Verbesserungen im Hinblick auf die technischen Komponenten hauptsächlich Fitness-Funktionen im Fokus der Pixel Watch 3.

So sieht sich die Smartwatch als beste Option für Laufsportler. Hierzu sollen etwa neue Messwerte wie Tagesform oder Cardio-Belastung beitragen, die individualisierte Empfehlungen erstellen.

Pixel Buds Pro 2

Die Pixel Buds 2 Pro sind die ersten In-Ear-Kopfhörer des Herstellers mit hauseigenem Tensor-Chip: Der Tensor A1 soll unter anderem das ANC antreiben, das doppelt so gut wie beim Vorgänger sein soll.

Für die Verbindung stützen sich die Pixel Buds Pro 2 auf Bluetooth 5.4 Low Energy. Damit sollen die Kopfhörer bis zu 12 Stunden Wiedergabezeit ermöglichen; bei aktiviertem ANC sinkt dieser Wert auf acht Stunden. Das zugehörige Ladecase vervierfacht diese Werte in etwa.

Die Pixel Buds 2 Pro kommen zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 249 Euro auf den Markt; die Vorbestellphase beginnt ab sofort.

Gemini

Gemini war auf der Google-Keynote wie auch auf der vergangenen I/O-Konferenz nahezu allgegenwärtig. Der persönliche KI-Assistent soll noch besser, vielfältiger und variabler werden.

Dazu zählen etwa die zehn neuen Stimmen, mit denen die Gemini-App auf Anfragen antworten kann – vorerst aber nur auf Englisch.

Diese sind Teil von Gemini Live . Laut Google sollen damit natürliche Gespräche mit der KI möglich werden.

Auf den Pixel-9-Smartphones finden sich indes neue Anwendungsmöglichkeiten. Neu dabei sind unter anderem:

Call Notes : Gemini kann auf Wunsch Anrufe zusammenfassen. Wie die Rechtslage hierfür in der EU aussieht, bleibt aber fraglich.

: Gemini kann auf Wunsch Anrufe zusammenfassen. Wie die Rechtslage hierfür in der EU aussieht, bleibt aber fraglich. Pixel Studio: Die Magic Editor genannte Bildbearbeitungssoftware der Pixel-Geräte wird um generative KI erweitert. Mit Auto Frame könnt ihr etwa die Komposition verbessern; zudem lassen sich fehlende Bildelemente nachreichen.

Die Magic Editor genannte Bildbearbeitungssoftware der Pixel-Geräte wird um generative KI erweitert. Mit Auto Frame könnt ihr etwa die Komposition verbessern; zudem lassen sich fehlende Bildelemente nachreichen. App-Integration: Gemini wird in einige Anwendungen eingeführt, etwa Gmail oder YouTube Music. Dadurch sollen auch übergreifende Aufgaben komfortabel erledigt werden.

Einige der Gemini-Anwendungen benötigen allerdings ein kostenpflichtiges Advanced-Abo. Für Käufer eines Pixel 9 Pro oder XL- und Fold-Modells ist dieses immerhin für ein Jahr integriert.