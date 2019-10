Als Reaktion auf Fan-Feedback bekommt der Online-Modus von Planet Zoo auch eine Offline-Variante

In Planet Zoo baut ihr euren eigenen Zoo auf und kümmert euch vor allem um das Wohlergehen der Tiere. Während der Beta-Phase vom 26. September bis 8. Oktober erhielt der Entwickler eine Menge Feedback und hat vor bis zum Release eine wichtige Anpassung an dem Spiel vorzunehmen: Der beliebte Online-Modus wird auch eine Offline-Variante bekommen.

Was macht den Online-Modus besonders? Wenn ihr mit dem Internet verbunden seid, habt ihr Zugriff auf den so genannten Franchise-Modus. In dem baut ihr euren Zoo auf, handelt Tiere mit anderen Spielern und schließt Herausforderungen ab. Damit grenzt sich der Modus von dem bekannten Karriere-Modus sowie dem Sandbox-Modus ab.

Eine Offline-Variante kommt. Der Entwickler hat im Angesicht des Feedbacks angekündigt, eine bisher noch namenlose Offline-Variante des Franchise-Modus in das Spiel zu integrieren. Bestimmte Elemente, die zwangsläufig eine Online-Verbindung benötigen, fallen hier jedoch weg.

So funktioniert der vierte Modus

Zum Release am 5. November wird Planet Zoo jetzt also mit vier statt der bisher geplanten drei Modi erscheinen. Im Blogpost erklärt das Team hinter dem Aufbau- und Managementspiel auch bereits, wie die kommende Offline-Variante des Franchise-Modus funktionieren wird.

Das gibt es im neuen Modus: Eine komplette Wirtschaft mit Dollar, Conservation Credits, Bedürfnissen der Gäste, Forschung und Bildung geben. Ihr könnt unter diesen Regeln also euren eigenen Zoo ohne weitere Begrenzungen wie zum Beispiel im Karriere-Modus aufbauen.

Diese Features fallen weg: Ohne eine aktive Internetverbindung werden die Community-Challenges, Bestenlisten und der Handel mit anderen Spielern nicht möglich sein. Auf diese Gameplay-Elemente müsst ihr in der Offline-Version also verzichten.

Planet Zoo setzt vor allem auf eine möglichst realistische Simulation der einzelnen Tierarten und deren Reaktion auf die Umgebung. So rotten sich Zebras zum Beispiel in Herden zusammen und schützen ihre Jungtiere und Elefanten spielen gar mit Bällen, die ihr ihnen ins Gehege setzt.