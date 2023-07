Großer PlayStation Summer Sale gestartet, alle Infos und 11 Angebote, die sich richtig lohnen

Im PlayStation-Sale gibt es gerade Cyberpunk 2077, Horizon Forbidden West und Metro Exodus deutlich günstiger.

Mit dem großen Summer Sale gibt es im PlayStation Store gerade fast 3.000 Angebote für Spiele, DLCs, Ingame-Währungen und mehr zu durchstöbern. Damit ihr euch nicht die Finger wund scrollt, haben wir einige besonders spannende Deals herausgesucht.

Bis wann geht der Sale? Der Summer Sale dauert offiziell noch bis zum 17. August. Viele Angebote laufen allerdings schon am 3. August aus, ihr solltet also nicht allzu lange warten, falls ihr etwas kaufen wollt.

Sale-Highlight: Horizon Forbidden West

12:35 Horizon Forbidden West - Test-Video zum Open-World-Blockbuster für PlayStation

Genre: Action-Adventure | Release: Februar 2022 | Preis und Rabatt: 50 Euro, 38 Prozent Rabatt

Ihr mögt Dinosaurier und Roboter? Dann ist Horizon Forbidden West das Spiel für euch! Natürlich geht es in dem Open-World-Spiel aber noch um mehr. Als junge Jägerin Aloy lebt ihr hier in einer postapokalyptischen Welt, in der die Menschen in Stämmen zusammenleben und mit Speer, Pfeil und Bogen auf die Jagd gehen.

Wie in Horizon Zero Dawn müssen wir auch hier wieder gegen mechanische Kreaturen kämpfen und natürlich die ganze Welt retten. Wir erkunden eine atemberaubend schöne und detaillierte Welt, erledigen Quests und lernen neue Maschinen, sowie interessante Nebenfiguren kennen.

Spielerisch ist der Titel eine konsequente Weiterentwicklung des Vorgängers, die diesen nocheinmal übertrifft, und mit einer lebendigen Spielwelt überzeugt. Allerdings reicht die Geschichte nicht ganz an Horizon Zero Dawn heran, und endet mit einem etwas enttäuschendem Finale.

Weitere tolle Angebote

Anno 1800: Eine der besten Aufbauspiel-Serien kam vor kurzem auf die Konsolen. Auch die Standardedition ohne Erweiterungen bietet euch schon viele Stunden Städtebau. (26 Euro, 35 Prozent Rabatt bis 3. August)

10:20 Anno 1800 - Test-Video zur Konsolen-Version für PS5 und Xbox

12:13 So viel Lego Star Wars gab's noch nie - Die Skywalker Saga im Test

Ist in unserem Artikel zum großen PlayStation Summer Sale auch etwas für euch dabei, und wenn ja, was? Werdet ihr in unserem Artikel nicht fündig, aber habt vielleicht eigene Sale-Highlights und Empfehlungen, die ihr weitergeben wollt? Was ist euer Lieblingsspiel auf der PlayStation? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!