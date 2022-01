Styx: Shards of Darkness gratis bei GameStar Plus: Geheimtipp für Schleich-Fans

Schleichexperten, Zyniker und Goblins aufgepasst: Styx: Shards of Darkness ist ein spannendes Stealth-Game mit frei erkundbaren Sandboxleveln, kniffligen Meuchelaufträgen und zig verschiedenen Möglichkeiten, eure Opfer die Gänseblümchen von unten sehen zu lassen. Wer darüber hinaus noch auf Fantasy steht, der wird mit unserem Gratistitel diesen Monat mächtig Spaß haben!

Ein Goblin, seine Meuchelaufträge und ich

Ihr verkörpert den Goblin Styx, einen zynischen und etwas kauzigen Meuchelmörder. Mit ihm schleicht ihr euch durch zehn Level, die nicht nur in die Horizontale, sondern auch in die Vertikale gehen: Klettern, Springen und Erkunden sind ein Muss, wenn ihr zum Ziel gelangen wollt. Denn planen müsst ihr unbedingt, als schmächtiger Goblin mit Popelmesser könnt ihr im offenen Kampf nicht bestehen. Und nicht bedeutet hier wirklich "nicht": Das Game Over-Fenster werdet ihr bald auswendig kennen.

Natürlich gibt es unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, aber dennoch macht es euch Styx nicht leicht. Ihr müsst wirklich kreativ werden, um eure Aufträge zu erfüllen. Wie tötet man beispielsweise einen Hauptmann, der eine Affäre hat? So viel sei verraten: Der Gatte dessen Geliebten ist davon womöglich nicht ganz so begeistert. Nur wie könnte man das deichseln? Das dürft ihr nun selbst herausfinden.

Ezio wäre neidisch!

Weil Styx eben kein Berg von einem Hünen ist, bringt er dafür so einiges an Ausrüstung mit. Ob Fallen, Gift, Fernkampf oder seine überaus ansehnlichen Schleichfähigkeiten; was ihm an Muskelmasse fehlt macht er an Ideenreichtum wett. Zu Beginn des Spiels werdet ihr ein wenig brauchen, ehe ihr seine Taktiken verinnerlicht habt, aber habt ihr erstmal den Bogen raus, geht's rund. Aber leise. Und unsichtbar.

