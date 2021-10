AAA, gesprochen »Triple-A«, so kategorisiert die Spieleindustrie ihre größten, wichtigsten und teuersten Produktionen. Assassin's Creed gehört dazu, The Elder Scrolls, Call of Duty, Battlefield, Halo, GTA, Uncharted und andere Blockbuster, die sich (potenziell) millionenfach verkaufen - und auch verkaufen müssen, um ihre enormen Entwicklungskosten zu rechtfertigen. Damit das klappt, sind AAA-Spiele meistens auch diejenigen, die am heftigsten beworben werden.

Aber ist AAA auch wirklich ein Gütesiegel? Steht es für Qualität - oder nur für Marketing-Brimborium? Gibt es Dinge, die wir von AAA-Spielen erwarten können, von AA-Spielen aber nicht?

Im Podcast diskutiert Micha seine persönlichen Erwartungen an AAA mit Heiko und Fabiano, die teils gegensätzliche Meinungen vertreten. Alleine schon bei Michas These, dass man uninspirierte Fließbandprodukte à la FIFA 22 nicht als AAA bezeichnen kann.

Wenn Fabiano AAA (auch) am Umfang eines Spiels festmacht, muss Heiko widersprechen - und Micha wiederum bei der Feststellung, dass AAA-Echtzeit-Strategie weniger hochwertig ist als andere AAA-Genres. AAA-Echtzeit-Strategie existiert überhaupt nicht!

Natürlich sprechen wir dabei auch über unsere persönlichen AAA-Enttäuschungen. Denn längst nicht jedes AAA-Spiel kann sein Qualitätsversprechen einlösen.

Letztlich können wir uns zudem auf ein Merkmal einigen, das »wahrhaftiges« AAA von anderen Spielen abhebt - und rutschen dabei in einen seltsamen Zwiespalt.

Denn während AAA einerseits für Industrie in Reinkultur steht - große Studios, große Budgets - brauchen gute AAA Spiele vor allem eines: Liebe.

Und hochwertige Indie-Spiele à la Hellblade wollen wir auch nicht unerwähnt lassen - denn die bezeichnet man nicht umsonst als »Triple-I«.

