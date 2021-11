Um die Echzeit-Strategie zu retten, braucht es mehr als Age of Empires 4

Wir lieben Echtzeit-Strategie. Und mit »wir« sind nicht Michael Graf und Maurice Weber gemeint, sondern GameStar als Ganzes: Age of Empires, Command & Conquer, Warcraft (ohne Reforged) & Co. - die Echtzeit-Klassiker werden bei uns immer eine Heimat haben.

Das verdanken wir maßgeblich unserem Ex-Chefredakteur Jörg Langer, der im Podcast mit Maurice und Micha aber gleich mal die Bombe platzen lässt: Seine Liebe zur Echtzeit-Strategie ist merklich abgekühlt!

Damit ist Jörg nicht alleine, das Genre fristet seit Jahren ein Schattendasein.. Wir hatten die Hoffnung, dass Age of Empires 4 diese Misere lindern würde - und das hat es auch! Auf Steam spielen Age 4 im Durchschnitt über 30.000 Spielerinnen und Spieler gleichzeitig, zusätzlich gibt's das Echtzeit-Epos im Microsoft Store und im Game-Pass-Abo. Auf Twitch hat es Age 4 sogar in die Trending Games geschafft, eine reife Leistung für ein altmodisches Strategiespiel.

Der Erfolg von Age of Empires 4 hat gute Gründe (für Micha zählt sogar die von Maurice und Jörg kritisierte Kampagne dazu), ein Schlüsselwort des vorigen Absatzes ist allerdings »altmodisch«.

Denn Age of Empires 4 spielt sich gut und mischt das AoE-Prinzip mit Starcraft-Anleihen wie den unterschiedlicheren Völkern, wagt dabei aber weder technisch noch spielerisch überraschend Neues. Es fehlt - salopp gesagt - der Wow-Effekt.

Doch diesen Wow-Effekt für die Echtzeit-Strategie könnten wir uns durchaus vorstellen - und das Genre wird ihn auch brauchen, wenn es nur ansatzweise zu altem Glanz zurückfinden soll. Wie genau? Ihr hört es im Podcast!

