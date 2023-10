1:11:42 Ist Cities: Skylines 2 die Enttäuschung des Jahres?

Vor wenigen Wochen hoffte Micha noch, Cities: Skylines 2 werde den ersten Teil »in Grund und Boden bauen«. Aber da hatte er das Städtebauspiel auch erst eine gute Stunde lang gespielt, und noch dazu offensichtlich auf einem sehr potenten Rechner (auf der gamescom).

Jetzt ist Cities: Skylines 2 da und es zeigt sich, dass Paradox nicht all seine Versprechen und Vorhaben einlösen konnte - angefangen bei der schlechten Performance bis zu den Macken der Simulation.

Im Podcast bespricht Micha - der immerhin 1.500 Stunden im ersten Cities: Skylines verbracht hat - mit unserem GameStar-Tester Martin, wie und womit uns Cities: Skylines 2 enttäuscht hat. In diesem Zustand, da sind wir uns einig, hätte das Spiel nicht erscheinen dürfen. Auch wenn Paradox natürlich seine Gründe hatte für diesen verfrühten Release.

Gleichzeitig reden wir darüber, was uns am Spiel gefällt und warum in Cities: Skylines 2 - wenn man über die Performance-Probleme hinwegsehen und in 1080p spielen möchte - schon jetzt eine spielenswerte Städtebau-Simulation steckt.

Dass Paradox nicht alles umsetzen konnte, was sie versprochen haben, heißt nämlich nicht, dass sie GAR NICHTS umgesetzt haben. Wie sich Micha erhofft hat, macht Cities: Skylines 2 große und wichtige Fortschritte im Vergleich zum Vorgänger.

Und an den Problemen arbeitet Colossal Order offensichtlich auch schon: Nach unserer Aufnahme ist ein Patch erschienen, der die Performance immerhin leicht verbessert.

Was uns schließlich zum Fazit bringt: Wer sollte Cities: Skylines 2 jetzt schon kaufen, wer lieber noch warten? Wir besprechen es oben im Video - oder natürlich hier im Podcast:

GameStar Podcast Ist Cities: Skylines 2 die Enttäuschung des Jahres? Schlechte Performance, unausgereifte Simulation, (noch) eingeschränkte Vielfalt: Micha und GameStar-Tester Martin besprechen, wie sie Cities: Skylines 2 aktuell finden. Und hier der Link zum GameStar-Savegame: https://www.gamestar.de/artikel/cities-skylines-2-savegame,3402618.html Kaufe jetzt Marvel’s Spider-Man 2 und schwing dich direkt in die Action. Mehr Informationen auf https://www.playstation.com/de-de/games/marvels-spider-man-2 (Werbung)

Hinweis: Martins Webcam stammt leider noch aus einer Zeit, bevor die Bildschärfe erfunden wurden. Wir bitten das zu entschuldigen und arbeiten an einem Kamera-Patch.

Und hier natürlich noch der Link zum GameStar-Savegame, mit dem ihr die Performance ausprobieren könnt:

Mehr Talks & Podcasts

Noch mehr Video-Talks findet ihr bei GameStar Talk hier auf GameStar.de und auf unserem YouTube-Kanal, den ihr natürlich auch abonnieren könnt.

Für Podcast-Freunde sei unser RSS-Feed für Plus-User empfohlen, mit dem ihr alle Folgen auf euer Smartphone laden könnt - darunter auch die Bonusfolgen, die regelmäßig für GameStar Plus erscheinen.

Außerdem gibt es den GameStar-Podcast auf:

Schreibt gerne in die Kommentare, welche Talk-Themen ihr euch als nächstes wünscht! Und hört auch mal bei unserem Zweit-Format »Was spielst du so?« vorbei, in dem Redaktionsmitglieder und auch mal Gäste kurz und knapp ihre aktuellen Lieblingsspiele vorstellen. Na ja, oder auch mal wenn sich Micha gegen Géraldines infame Vampirvorwürfe wehren muss.